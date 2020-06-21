В немецком Штутгарте произошли беспорядки: пострадали 10 полицейских
В центре Штутгарта, что в Германии, в ночь на 21 июня произошли беспорядки с участием сотен людей. Поводом стала проверка полицией мужчины на наличие наркотиков. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей, много задержанных.
Причина ночных беспорядков в Штутгарте
В ночь на 21 июня в Штутгарте произошли столкновения с полицией, погромы и мародерство, в которых приняли участие несколько сотен молодых людей, сообщает DW.
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Беспорядки начались примерно в полночь. Поводом стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.
Stuttgarter Zeitung сообщает, что это был гражданин Германии, родом из мигрантской среды.
Споры переросли в нападения на полицию
Свидетелями проверки стали несколько не знакомых между собой людей. Они собрались вокруг и начали защищать мужчину. Споры переросли в нападения на полицейских.
Участники беспорядков бросали камни в правоохранителей, крушили автомобили и витрины магазинов.
Ситуация совсем вышла из-под контроля, это превращается в реальное восстание,
– заявил спикер полиции.
Ситуацию стабилизировали
Впоследствии на подмогу полицейским направили дополнительные подразделения – всего около 200 человек.
Примерно в 03:00 ситуацию удалось стабилизировать. Полиция арестовала 20 участников беспорядков. Пострадали более 10 правоохранителей.
Премьер земли Баден-Вюртемберг, где и находится Штутгарт, подчеркнул, что действия участников беспорядков являются уголовными правонарушениями.
Ночные столкновения в Штургарте / Фото SWR.de и DW
Беспорядки в ночь на 21 июня в Штургарте: смотрите видео
В немецком Штутгарте произошли беспорядки: смотрите карту