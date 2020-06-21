В центре Штутгарта, что в Германии, в ночь на 21 июня произошли беспорядки с участием сотен людей. Поводом стала проверка полицией мужчины на наличие наркотиков. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 10 правоохранителей, много задержанных.

Причина ночных беспорядков в Штутгарте

В ночь на 21 июня в Штутгарте произошли столкновения с полицией, погромы и мародерство, в которых приняли участие несколько сотен молодых людей, сообщает DW.

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Беспорядки начались примерно в полночь. Поводом стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.

Stuttgarter Zeitung сообщает, что это был гражданин Германии, родом из мигрантской среды.

Споры переросли в нападения на полицию

Свидетелями проверки стали несколько не знакомых между собой людей. Они собрались вокруг и начали защищать мужчину. Споры переросли в нападения на полицейских.

Участники беспорядков бросали камни в правоохранителей, крушили автомобили и витрины магазинов.

Ситуация совсем вышла из-под контроля, это превращается в реальное восстание,

– заявил спикер полиции.

Ситуацию стабилизировали

Впоследствии на подмогу полицейским направили дополнительные подразделения – всего около 200 человек.

Примерно в 03:00 ситуацию удалось стабилизировать. Полиция арестовала 20 участников беспорядков. Пострадали более 10 правоохранителей.

Премьер земли Баден-Вюртемберг, где и находится Штутгарт, подчеркнул, что действия участников беспорядков являются уголовными правонарушениями.

Ночные столкновения в Штургарте / Фото SWR.de и DW



Беспорядки в ночь на 21 июня в Штургарте: смотрите видео

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020

В немецком Штутгарте произошли беспорядки: смотрите карту