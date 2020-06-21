У німецькому Штутгарті сталися заворушення: постраждали 10 поліцейських
У центрі Штутгарта, що у Німеччині, у ніч на 21 червня сталися заворушення за участі сотень людей. Приводом стала перевірка поліцією чоловіка на наявність наркотиків. У результаті сутичок постраждали щонайменше 10 правоохоронців, багато затриманих.
Причина нічних заворушень у Штутгарті
У ніч на 21 червня у Штутгарті сталися сутички з поліцією, погроми та мародерство, в яких взяли участь кілька сотень молодих людей, повідомляє DW.
Читайте також У Німеччині відкрили пам’ятник Леніну: фото
Заворушення почалися приблизно опівночі. Приводом стала перевірка поліцейськими перехожого на наявність наркотиків.
Stuttgarter Zeitung повідомляє, що це був громадянин Німеччини, родом з мігрантського середовища.
Суперечки переросли у напади на поліцію
Свідками перевірки стали кілька не знайомих між собою людей. Вони зібралися довкола і почали захищати чоловіка. Суперечки переросли у напади на поліцейських.
Учасники заворушень кидалися камінням у правоохоронців, трощили автомобілі і вітрини магазинів.
Ситуація зовсім вийшла з-під контролю, це перетворюється на реальне повстання,
– заявив речник поліції.
Ситуацію стабілізували
Згодом на підмогу поліцейським скерували додаткові підрозділи – загалом приблизно 200 людей.
Приблизно о 03:00 ситуацію вдалося стабілізувати. Поліція арештувала 20 учасників заворушень. Постраждали понад 10 правоохоронців.
Прем’єр землі Баден-Вюртемберг, де й розташований Штутгарт, наголосив, що дії учасників заворушень є кримінальними правопорушеннями.
Нічні сутички у Штургарті / Фото SWR.de і DW
Заворушення у ніч на 21 червня у Штургарті: дивіться відео
У німецькому Штутгарті сталися заворушення: дивіться карту