У центрі Штутгарта, що у Німеччині, у ніч на 21 червня сталися заворушення за участі сотень людей. Приводом стала перевірка поліцією чоловіка на наявність наркотиків. У результаті сутичок постраждали щонайменше 10 правоохоронців, багато затриманих.

Причина нічних заворушень у Штутгарті

У ніч на 21 червня у Штутгарті сталися сутички з поліцією, погроми та мародерство, в яких взяли участь кілька сотень молодих людей, повідомляє DW.

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Заворушення почалися приблизно опівночі. Приводом стала перевірка поліцейськими перехожого на наявність наркотиків.

Stuttgarter Zeitung повідомляє, що це був громадянин Німеччини, родом з мігрантського середовища.

Суперечки переросли у напади на поліцію

Свідками перевірки стали кілька не знайомих між собою людей. Вони зібралися довкола і почали захищати чоловіка. Суперечки переросли у напади на поліцейських.

Учасники заворушень кидалися камінням у правоохоронців, трощили автомобілі і вітрини магазинів.

Ситуація зовсім вийшла з-під контролю, це перетворюється на реальне повстання,

– заявив речник поліції.

Ситуацію стабілізували

Згодом на підмогу поліцейським скерували додаткові підрозділи – загалом приблизно 200 людей.

Приблизно о 03:00 ситуацію вдалося стабілізувати. Поліція арештувала 20 учасників заворушень. Постраждали понад 10 правоохоронців.

Прем’єр землі Баден-Вюртемберг, де й розташований Штутгарт, наголосив, що дії учасників заворушень є кримінальними правопорушеннями.

Нічні сутички у Штургарті / Фото SWR.de і DW

Заворушення у ніч на 21 червня у Штургарті: дивіться відео

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020

У німецькому Штутгарті сталися заворушення: дивіться карту