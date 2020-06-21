У місті Ґельзенкірхен, що в західній Німеччині, 20 червня встановили двометрову статую Володимира Леніна. Вшанували лідера російських більшовиків представники лівої Марксистсько-ленінської партії Німеччини. Місцевим жителям та владі не вдалося їм завадити.

У німецькому місті з’явився пам’ятник Леніну

Пам’ятник встановили 20 червня поблизу штаб-квартири радикальної лівої Марксистсько-ленінської партії Німеччини, повідомляє "Радіо Свобода".

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На церемонії відкриття монумента були присутні кілька сотень людей. Спершу пам’ятник хотіли встановити до 150-річчя Леніна у квітні. Однак через епідемію коронавірусу плани довелося змінити.

Місцеві жителі та влада були проти

Проти встановлення пам’ятника виступала місцеві жителі та влада. Міська рада Ґельзенкірхена, намагаючись завадити відкриттю статуї, подала до суду.

Влада заявила, що монумент "порушить вигляд" розташованого поблизу історичного банку. А Леніна назвала представником насильства, придушення, терору та величезних людських страждань.

Однак суд аргументи не переконали, а марксистам дозволили відкрити пам’ятник.

Речник міської ради Мартін Шульман у квітні зазначав, що "лише декілька представників Марксистської партії хочуть встановлення пам’ятника Леніну, більше ніхто". Згодом він додав, що після програшу у суді мерія не мала вибору, "бо земля, на якій встановити статую, перебувала в приватній власності".

Відкриття пам’ятника Леніну в Німеччині: Фото Amos Chapple

Що відомо про Марксистсько-ленінську партію Німеччини? Заснована в 1982 році. Базується на теоретичній спадщині Маркса – Енгельса – Леніна – Сталіна – Мао Цзедуна. Періодично бере участь у виборах, однак залишається без суттєвої підтримки.