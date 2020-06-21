В городе Гельзенкирхен в западной Германии 20 июня установили двухметровую статую Владимира Ленина. Почтили лидера российских большевиков представители левой Марксистско-ленинской партии Германии. Местным жителям и властям не удалось им помешать.

В немецком городе появился памятник Ленину

Памятник установили 20 июня вблизи штаб-квартиры радикальной левой Марксистско-ленинской партии Германии, сообщает "Радио Свобода".

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На церемонии открытия монумента присутствовали несколько сотен человек. Сначала памятник хотели установить к 150-летию Ленина в апреле. Однако из-за эпидемии коронавируса планы пришлось изменить.

Местные жители и власти были против

Против установки памятника выступали местные жители и власти. Городской совет Гельзенкирхена, пытаясь помешать открытию статуи, подал в суд.

Власти заявили, что монумент "нарушит вид" расположенного вблизи исторического банка. А Ленина назвала представителем насилия, подавления, террора и огромных человеческих страданий.

Однако суд аргументы не убедили, а марксистам позволили открыть памятник.

Спикер городского совета Мартин Шульман в апреле отмечал, что "лишь несколько представителей Марксистской партии хотят установки памятника Ленину, больше никто". Впоследствии он добавил, что после проигрыша в суде мэрия не имела выбора, "ведь земля, на которой установлена статуя, находилась в частной собственности".

Открытие памятника Ленину в Германии: Фото Amos Chapple