Министр транспорта Соединенных Штатов Америки Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на беспорядки, которые устроили сторонники Дональда Трампа накануне.

Она отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев. Об этом Чао сообщила в своем твиттере.

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Кто станет преемником

На посту Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.

Элейн стала первым из министров, кто подал в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа после того, как Конгресс 6 января начал процедуру утверждения результатов выборов президента США.

Кто также уволился

Ранее сообщалось об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков у Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер и специальный посланник Соединенных Штатов Америки в Северной Ирландии Мик Малвани.

Что известно о беспорядках в США