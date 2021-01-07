После беспорядков у Капитолия Министер транспорта США ушла в отставку: кто ее заменит
Министр транспорта Соединенных Штатов Америки Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на беспорядки, которые устроили сторонники Дональда Трампа накануне.
Она отметила, что события в Вашингтоне очень задели ее, как и многих американцев. Об этом Чао сообщила в своем твиттере.
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Кто станет преемником
На посту Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.
Элейн стала первым из министров, кто подал в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа после того, как Конгресс 6 января начал процедуру утверждения результатов выборов президента США.
Кто также уволился
Ранее сообщалось об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков у Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер и специальный посланник Соединенных Штатов Америки в Северной Ирландии Мик Малвани.
Что известно о беспорядках в США
- Конгресс США 6 января собрался в здании Капитолия, чтобы объявить результаты президентских выборов в США.
- Агрессивные сторонники Трампа штурмовали здание. Из-за беспорядков погибли 4 человека.
- В результате в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Избранный президент США Джо Байден 7 января заявил, что люди, штурмовавшие здание Капитолия, являются "внутренними террористами".
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