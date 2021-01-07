Міністерка транспорту Сполучених Штатів Америки Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на заворушення, які влаштували прихильники Дональда Трампа напередодні.

Вона відзначила, що події у Вашингтоні дуже зачепили її, як і багатьох американців. Про це Чао повідомила у своєму твітері.

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Хто стане наступником

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

Елейн стала першою з міністрів, хто подав у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.

Хто також звільнився

Раніше повідомлялося про відставку кількох чиновників Білого дому після заворушень біля Капітолію. У відставку подали помічники першої леді США, а також заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінгер і спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки в Північній Ірландії Мік Малвані.

Що відомо про заворушення у США