Беспорядки в секторе Газа: более двух десятков раненых

Вчера, 27 июля, беспорядки в секторе Газа вспыхнули с новой силой. Из-за них погибли по меньшей мере три человека. Еще около двух сотен – ранены.

По данным армии Израиля, в столкновениях приняли участие около семи тысяч человек.

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Демонстранты бросали в стражей порядка камни, канистры и шины. Все – из-за палестинца, который накануне ворвался в израильское поселение и с ножом напал на его жителей. Погиб 14-летний подросток и 43-летний мужчина.

В результате нападения тогда погиб один израильтянин, а нападавшего ликвидировали израильские военные.

Напомним, в пятницу, 20 июля, израильские самолеты начали масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы. Обострение между сектором Газа и Израилем возобновилось в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.