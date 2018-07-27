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Масштабный пожар в США: спасатель погиб, пытаясь сдержать огонь

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Масштабный лесной пожар в Северной Каролине: погиб спасатель
Масштабный лесной пожар в Северной Каролине: погиб спасатель / .ncforestservice

В американском штате Северная Каролина из-за масштабного лесного пожара погиб человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает AP.

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Оператор бульдозера, который пытался сдержать огонь в Северной Каролине, погиб, также пострадали трое пожарных,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели сняли бульдозер специально для операции по тушению пожара. Тело оператора нашли в четверг, 26 июля.

Пресс-секретарь местной службы спасения Скотт Маклин заметил, что сила огня – невероятная: пожар уничтожает все на своем пути.

 

Теги: Новости США Жертвы Пожар
Источник: 24 Канал
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