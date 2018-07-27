В Германии горят леса: поселок под Берлином могут эвакуировать

Власти Бранденбурга призвали население Фихтенвальде приготовиться к возможной эвакуации из-за лесного пожара. Огонь охватил около 90 гектаров сосновых лесов.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Назвали ошеломительную причину страшных пожаров в Греции

Крупный лесной пожар в Германии грозит населенному пункту Фихтенвальде, расположенному под Потсдамом и – в нескольких десятках километров от Берлина. Власти федеральной земли Бранденбург в четверг, 26 июля, призвали население городка быть готовым к возможной эвакуации.

К операции по тушению огня, охватившего сосновые леса на площади около 90 гектаров, привлечены около 200 пожарных. Они пытаются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы. К ликвидации пожара привлечен также полицейский вертолет.

Из-за пожара на автобанах у Потсдама возникли многокилометровые пробки. Некоторые отрезки трасс были полностью перекрыты из-за опасности, которую представляют клубы дыма, а также для того, чтобы предоставить свободный проезд пожарным машинам.

Из-за продолжительной засухи угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком. В регионе объявили высшую степень опасности.