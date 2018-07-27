У Німеччині горять ліси: селище під Берліном можуть евакуювати

Влада Бранденбурга закликали населення Фіхтенвальде приготуватися до можливої ​​евакуації через лісову пожежу. Вогонь охопив близько 90 гектарів соснових лісів.

Про це інформує DW.

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Велика лісова пожежа в Німеччині загрожує населеному пункту Фіхтенвальде, розташованому під Потсдамом і – всього в кількох десятках кілометрів від Берліна. Влада федеральної землі Бранденбург в четвер, 26 липня, закликала населення містечка бути готовим до можливої ​​евакуації.

В операції з гасіння вогню, що охопив соснові ліси на площі близько 90 гектарів, залучені близько 200 пожежників. Вони намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. До ліквідації займання залучений також поліцейський вертоліт.