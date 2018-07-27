У Німеччині горять ліси: селище під Берліном можуть евакуювати
Влада Бранденбурга закликали населення Фіхтенвальде приготуватися до можливої евакуації через лісову пожежу. Вогонь охопив близько 90 гектарів соснових лісів.
Про це інформує DW.
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Велика лісова пожежа в Німеччині загрожує населеному пункту Фіхтенвальде, розташованому під Потсдамом і – всього в кількох десятках кілометрів від Берліна. Влада федеральної землі Бранденбург в четвер, 26 липня, закликала населення містечка бути готовим до можливої евакуації.
В операції з гасіння вогню, що охопив соснові ліси на площі близько 90 гектарів, залучені близько 200 пожежників. Вони намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. До ліквідації займання залучений також поліцейський вертоліт.
Через пожежу на автобанах біля Потсдама виникли багатокілометрові пробки. Деякі відрізки трас були повністю перекриті через небезпеку, яку представляють клуби диму, а також для того, щоб надати вільний проїзд пожежним машинам.
Через тривалу посуху загроза лісових пожеж особливо велика в Бранденбурзі, вкритому сосняком. У регіоні оголосили найвищий ступінь небезпеки.