08:02
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
  • понеділок
    29°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Німеччині горять ліси: селище під Берліном можуть евакуювати

9
У Німеччині горить хвойний ліс, можуть евакуювати ціле селище під Берліном
У Німеччині горить хвойний ліс, можуть евакуювати ціле селище під Берліном / journaltimes.com

Влада Бранденбурга закликали населення Фіхтенвальде приготуватися до можливої ​​евакуації через лісову пожежу. Вогонь охопив близько 90 гектарів соснових лісів.

Про це інформує DW.

Читайте також: Назвали приголомшливу причину страшних пожеж у Греції

Велика лісова пожежа в Німеччині загрожує населеному пункту Фіхтенвальде, розташованому під Потсдамом і – всього в кількох десятках кілометрів від Берліна. Влада федеральної землі Бранденбург в четвер, 26 липня, закликала населення містечка бути готовим до можливої ​​евакуації.

В операції з гасіння вогню, що охопив соснові ліси на площі близько 90 гектарів, залучені близько 200 пожежників. Вони намагаються локалізувати поширення полум'я і не допустити, щоб воно перекинулося на житлові райони. До ліквідації займання залучений також поліцейський вертоліт.

Через пожежу на автобанах біля Потсдама виникли багатокілометрові пробки. Деякі відрізки трас були повністю перекриті через небезпеку, яку представляють клуби диму, а також для того, щоб надати вільний проїзд пожежним машинам.

Через тривалу посуху загроза лісових пожеж особливо велика в Бранденбурзі, вкритому сосняком. У регіоні оголосили найвищий ступінь небезпеки.

 

Теги: Пожежа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
сьогодні, 08:01 Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
26 липня, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
26 липня, 21:01 Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
1538
Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
26 липня, 20:01 Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
Євгенія Мазур
Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
26 липня, 19:01 Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
Ірина Шиба
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Зима в Україні вкотре призвела до проблем
 29 січня 2012 , 20:19
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії
 26 лютого 2015 , 08:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук