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Масштабна пожежа у США: рятувальник загинув, намагаючись стримати вогонь

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Масштабна лісова пожежа у Північній Кароліні: загинув рятувальник
Масштабна лісова пожежа у Північній Кароліні: загинув рятувальник / .ncforestservice

В американському штаті Північна Кароліна через масштабну лісову пожежу загинула людина, ще троє отримали поранення.

Про це інформує AP.

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Оператор бульдозера, який намагався стримати вогонь у Північній Кароліні, загинув, також постраждали троє пожежників,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники винайняли бульдозер спеціально для операції з гасіння пожежі. Тіло оператора знайшли у четвер, 26 липня.

Прес-секретар місцевої служби порятунку Скотт Маклін зауважив, що сила вогню – неймовірна: пожежа знищує все на своєму шляху.

 

Теги: Пожежа Новини США Жертви
Джерело: 24 Канал
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