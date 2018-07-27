Масштабна пожежа у США: рятувальник загинув, намагаючись стримати вогонь
В американському штаті Північна Кароліна через масштабну лісову пожежу загинула людина, ще троє отримали поранення.
Про це інформує AP.
Читайте також: У Німеччині горять ліси: селище під Берліном можуть евакуювати
Оператор бульдозера, який намагався стримати вогонь у Північній Кароліні, загинув, також постраждали троє пожежників,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники винайняли бульдозер спеціально для операції з гасіння пожежі. Тіло оператора знайшли у четвер, 26 липня.
Прес-секретар місцевої служби порятунку Скотт Маклін зауважив, що сила вогню – неймовірна: пожежа знищує все на своєму шляху.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Зима в Україні вкотре призвела до проблем29 січня 2012 , 20:19
Путін і Трамп все ж поспілкувалися у В'єтнамі: з'явилося відео11 листопада 2017 , 09:36
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00