Масштабна пожежа у США: рятувальник загинув, намагаючись стримати вогонь

В американському штаті Північна Кароліна через масштабну лісову пожежу загинула людина, ще троє отримали поранення.

Про це інформує AP.

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Оператор бульдозера, який намагався стримати вогонь у Північній Кароліні, загинув, також постраждали троє пожежників,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники винайняли бульдозер спеціально для операції з гасіння пожежі. Тіло оператора знайшли у четвер, 26 липня.

Прес-секретар місцевої служби порятунку Скотт Маклін зауважив, що сила вогню – неймовірна: пожежа знищує все на своєму шляху.