Заворушення у Секторі Гази: більше двох десятків поранених

Вчора, 27 липня, заворушення у Секторі Гази спалахнули з новою силою. Через них загинули щонайменше троє людей. Ще близько двох сотень – поранені.

За даними армії Ізраїлю, у сутичках взяли участь близько семи тисяч людей.

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Демонстранти кидали у правоохоронців каміння, каністри та шини. Усе – через палестинця, який напередодні увірвався у ізраїльське поселення та з ножем напав на його жителів. Загинув 14-річний підліток і 43-річний чоловік.

Внаслідок нападу тоді загинув один ізраїльтянин, а нападника ліквідували ізраїльські військові.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 липня, ізраїльські літаки почали масштабний наліт на об'єкти руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону. Загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.