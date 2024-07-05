Выборы в Великобритании состоялись 4 июля. По состоянию на 5 июля Кир Стармер уже официально стал премьером, был на аудиенции у короля в Букингемском дворце и сформировал новое правительство.
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Что известно о разговоре Зеленского и Стармера
Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством,
– заявил Зеленский.
Он поблагодарил Кира Стармера за заверения, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной.
Украинский лидер объяснил, что они с новым премьер-министром Великобритании уже:
- скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями,
- обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.
Кстати, главой МИД Британии стал Джон Гили, министром иностранных дел – Дэвид Лемми. Они приезжали в Украину в мае 2024 года и пообещали сохранить "железную" приверженность Великобритании по поддержке Украины в ее войне против России.