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      Беспрецедентный шаг: Лукашенко увеличивает число пограничников и создает новые подразделения

      204 Читати новину українською
      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении штатной численности пограничников. По его словам, такой шаг связан с задачами по обеспечению национальной безопасности.

      При утверждении решения относительно охраны госграницы со стороны органов пограничной службы в 2019 году белорусский президент заметил, что учитывался рост таких негативных факторов, которые связаны, в частности, с незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, передает информационное агентство БелТА.

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      В связи с этим он перед Государственным пограничным комитетом поставил задачу увеличить до необходимого штатную численность пограничников.

      "Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность важнейший фактор", – подчеркнул Лукашенко.

      Кроме того, белорусский лидер приказал принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений границы.

      "Особенно о чем мы с вами договаривались – возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там наблюдается обострение ситуации", – добавил политик.

      Информация об усилении государственной границы Беларуси с соседними странами появилась еще в конце января 2018 года. Тогда такое решение объясняли "новыми элементами внешней ситуации", в частности миграционным кризисом и высоким уровнем террористической опасности в странах Западной Европы. Документ предусматривал совместное с таможенниками совершенствование порядка пропуска через границу, совершенствование системы мониторинга ситуации, внедрение новых технологий в деятельность пограничников.

      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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