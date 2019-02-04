Беспрецедентный шаг: Лукашенко увеличивает число пограничников и создает новые подразделения

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об увеличении штатной численности пограничников. По его словам, такой шаг связан с задачами по обеспечению национальной безопасности.

При утверждении решения относительно охраны госграницы со стороны органов пограничной службы в 2019 году белорусский президент заметил, что учитывался рост таких негативных факторов, которые связаны, в частности, с незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой, передает информационное агентство БелТА.

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В связи с этим он перед Государственным пограничным комитетом поставил задачу увеличить до необходимого штатную численность пограничников.

"Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность – важнейший фактор", – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер приказал принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались – возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там наблюдается обострение ситуации", – добавил политик.

Информация об усилении государственной границы Беларуси с соседними странами появилась еще в конце января 2018 года. Тогда такое решение объясняли "новыми элементами внешней ситуации", в частности миграционным кризисом и высоким уровнем террористической опасности в странах Западной Европы. Документ предусматривал совместное с таможенниками совершенствование порядка пропуска через границу, совершенствование системы мониторинга ситуации, внедрение новых технологий в деятельность пограничников.