Беларусь вооружается российскими истребителями

В 2019 году Беларусь примет на вооружение первую партию российских истребителей Су-30СМ. На этом этапе контракт предусматривает поставку четырех первых самолетов.

Об этом сообщает белорусский "Интерфакс" со ссылкой на данные Минобороны.

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Издание отмечает, что о получении российских истребителей Беларусь заявила еще летом 2017 года. Тогда в белорусском военном ведомстве сообщили, что страна закупит партию Су-30СМ, чтобы обновить парк боевых летательных аппаратов.

Согласно контракту, Беларусь планирует приобрести 12 самолетов, которые оснащены радиолокаторам с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Информации о цене контракта нет.

Такой истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Кроме того, издание отмечает, что истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокировки аэродромов противника на большой глубине. Также Су-30СМ могут уничтожать воздушные, наземные и морские цели в ночное время и в сложных метеорологических условиях.

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