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      Білорусь озброюється російськими винищувачами

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      Білорусь отримає на озброєння чотири російські винищувачі
      Білорусь отримає на озброєння чотири російські винищувачі / Фото з відкритих джерел

      У 2019 році Білорусь прийме на озброєння першу партію російських винищувачів Су-30СМ. На цьому етапі контракт передбачає поставку чотирьох перших літаків.

      Про це повідомляє білоруський "Інтерфакс" з посиланням на дані Міноборони.

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      Видання зазначає, що про отримання російських винищувачів Білорусь заявила ще влітку 2017 року. Тоді у білоруському військовому відомстві повідомили, що країна закупить партію Су-30СМ, аби оновити парк бойових літальних апаратів.

      Відповідно до контракту, Білорусь планує придбати 12 літаків, які оснащені радіолокаторами з фазованими антенними гратами, двигунами з керованим вектором тяги і переднім горизонтальним оперенням. Інформації про ціну контракту немає.

      Такий винищувач здатний застосовувати сучасне і перспективне високоточне озброєння класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня".

      Окрім того, видання зазначає, що винищувач призначений "для завоювання панування в повітрі", блокування аеродромів противника на великій глибині. Також Су-30СМ можуть знищувати повітряні, наземні та морські цілі в нічний час та у складних метеорологічних умовах.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ВЗАЄМИНИ МІЖ РОСІЄЮ І БІЛОРУССЮ
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      Теги: Новини Білорусі Новини Росії Зброя авіація Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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