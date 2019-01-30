Білорусь озброюється російськими винищувачами

У 2019 році Білорусь прийме на озброєння першу партію російських винищувачів Су-30СМ. На цьому етапі контракт передбачає поставку чотирьох перших літаків.

Про це повідомляє білоруський "Інтерфакс" з посиланням на дані Міноборони.

Читайте також: Лукашенко добре розуміє загрозу з боку Москви, – політолог про варіант об'єднання РФ з Білоруссю

Видання зазначає, що про отримання російських винищувачів Білорусь заявила ще влітку 2017 року. Тоді у білоруському військовому відомстві повідомили, що країна закупить партію Су-30СМ, аби оновити парк бойових літальних апаратів.

Відповідно до контракту, Білорусь планує придбати 12 літаків, які оснащені радіолокаторами з фазованими антенними гратами, двигунами з керованим вектором тяги і переднім горизонтальним оперенням. Інформації про ціну контракту немає.

Такий винищувач здатний застосовувати сучасне і перспективне високоточне озброєння класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня".

Окрім того, видання зазначає, що винищувач призначений "для завоювання панування в повітрі", блокування аеродромів противника на великій глибині. Також Су-30СМ можуть знищувати повітряні, наземні та морські цілі в нічний час та у складних метеорологічних умовах.