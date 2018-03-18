"Беспрецедентный случай": в России возмущены запретом Украины на голосование на выборах

Препятствование для голосования на выборах президента России в Украине для россиян является беспрецедентным случаем и грубым нарушением международного права.

Об этом заявила журналистам глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает "РИА Новости".

Отметим, что в день выборов президента России, 18 марта, украинские правоохранители перекрыли проход к консульствам России в Одессе, Львове, Киеве и Харькове, где были открыты избирательные участки. Также под этими диппредставительства происходят пикеты украинских активистов.

"Запретили гражданам России проголосовать, выполнить свой долг. Это впервые, наверное, в международной дипломатической практике такое грубое нарушение международного права, всех международных конвенций о правах и свободах человека. Беспрецедентный случай. Это такое вызывающее неуважение к существующему международному праву", – сказала Матвиенко.

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Это говорит о том, что ситуация в Украине деградирует, что киевская власть сегодня идет на все, чтобы продемонстрировать свою лояльность западным партнерам, раскручивая эту русофобскую линию, выслуживаются перед ними,

– выразила уверенность глава Совета Федерации РФ.

"Возможно, до конца выборов они одумаются. В любом случае мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем, чтобы поставить его на место и выполнять международное право", – добавила Матвиенко.

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.