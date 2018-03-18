"Безпрецедентний випадок": в Росії обурені забороною України на голосування на виборах
Перешкоджання для голосування на виборах президента Росії в Україні для росіян є безпрецедентним випадком і грубим порушенням міжнародного права.
Про це заявила журналістам глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє "РИА Новости".
Зазначимо, що в день виборів президента Росії, 18 березня, українські правоохоронці перекрили прохід до консульств Росії в Одесі, Львові, Києві та Харкові, де були відкриті виборчі дільниці. Також під цими дипустановами відбуваються пікети українських активістів.
"Заборонили громадянам Росії проголосувати, виконати свій обов'язок. Це вперше, напевно, в дипломатичній міжнародній практиці таке грубе порушення міжнародного права, всіх міжнародних конвенцій про права і свободи людини. Безпрецедентний випадок. Це така зухвала неповага до існуючого міжнародного права", – сказала Матвієнко.
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Це говорить про те, що ситуація в Україні деградує, що київська влада сьогодні йде на все, щоб продемонструвати свою лояльність до західних партнерів, розкручуючи цю русофобську лінію, вислужуються перед ними,
– висловила переконання глава Ради Федерації РФ.
"Можливо, до кінця виборів вони одумаються. У будь-якому разі ми підніматимемо по парламентській лінії це питання у всіх міжнародних структурах, вимагатимемо засудження Києва, з тим, щоб поставити його на місце і виконувати міжнародне право", – додала Матвієнко.
Нагадаємо, глава МВС України Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.
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