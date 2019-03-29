Беспредел оккупантов в Крыму: всех задержанных крымских татар арестовали

Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая. Об обвинениях оккупанты долго не думали – все решения суда были идентичны.

Ремзи Бекирова, Шабана Умерова, Риза Изетова, Фарида Базарова и Руслана Сулейманова обвиняют в организация деятельности Хизб ут-Тахрир, сообщает "Крымский процесс" на своей странице в Faсebook.

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Другим 20 лицам вменяют участие в организации. Так, всех крымских татар, которых задержали 27 и 28 марта, взяли под стражу до 15 мая. Судебные заседания проходили в закрытом режиме

Кого арестовали: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Отметим, о местонахождении Эдема Ячикова, которого не было дома во время обыска, до сих пор ничего неизвестно. Его жена Сусанна Ячикова подала заявление в полицию о похищении.

Отметим, 27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Смотрите видео с места обыска в доме крымских татар:

По этой причине Россия преследует крымских татар уже не впервые. Так, 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

Что такое Хизб ут-Тахрир?

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что терпят несправедливое преследование в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".