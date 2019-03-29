09:57
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Беспредел оккупантов в Крыму: всех задержанных крымских татар арестовали

      50 Читати новину українською
      Оккупанты арестовали всех крымских татар, задержанных во время обысков
      Оккупанты арестовали всех крымских татар, задержанных во время обысков / Фото из открытых источников

      Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая. Об обвинениях оккупанты долго не думали – все решения суда были идентичны.

      Ремзи Бекирова, Шабана Умерова, Риза Изетова, Фарида Базарова и Руслана Сулейманова обвиняют в организация деятельности Хизб ут-Тахрир, сообщает "Крымский процесс" на своей странице в Faсebook.

      Читайте также: Украина требует в ООН ужесточить санкции против России

      Другим 20 лицам вменяют участие в организации. Так, всех крымских татар, которых задержали 27 и 28 марта, взяли под стражу до 15 мая. Судебные заседания проходили в закрытом режиме

      Кого арестовали: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

      Отметим, о местонахождении Эдема Ячикова, которого не было дома во время обыска, до сих пор ничего неизвестно. Его жена Сусанна Ячикова подала заявление в полицию о похищении.

      Отметим, 27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

      Смотрите видео с места обыска в доме крымских татар:

      По этой причине Россия преследует крымских татар уже не впервые. Так, 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

      Что такое Хизб ут-Тахрир?
      Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что терпят несправедливое преследование в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими".

       

      blog_ava
      Корабли НАТО вошли в Черное море, Россия начала сопровождение: видео
      сегодня
      1214
      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики ФСБ Новости России Крымские татары
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько дорог можно отремонтировать вместо рекламы кандидатов
      сегодня , 09:01 Сколько дорог можно отремонтировать вместо рекламы кандидатов
      106
      Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      сегодня , 08:40 Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы и...
      Злой Одессит 970
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 марта , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1929
      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      28 марта , 21:02 Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура
      Ірина Поліщук 721
      Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      28 марта , 20:01 Реклама кандидатов в соцсетях: кто оплачивает и как "топят" конкурентов
      Світлана Попова 279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Украине стоит инициировать создание международного трибунала, — Чубаров
       25 января 2015 , 01:01 3
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 17 декабря: Шахтер и Динамо узнали соперников в плей-офф ЛЕ, результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ
       18 декабря 2018 , 07:00
      Барселона – Реал: 8 сенсационных игроков и тренерские решения, в которые сложно поверить
       6 февраля , 18:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук