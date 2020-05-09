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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

"Бессмертный полк" и ОПЗЖ: "карантинное" 9 мая в Николаеве в фото

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Как в Николаеве отметили День победы 9 мая 2020 - фото
Як у Миколаєві відзначили 9 травня / novosti-n.org

В этом году День памяти и примирения, а также советский "День победы" отмечают в условиях карантина. Впрочем 9 мая есть много тех, кто не собирается соблюдать ограничения. В частности, в Николаеве провели сразу несколько акций, которые нарушают как карантинные ограничения, так и закон о декоммунизации.

Політичну акцію у місті провели представники "Опозиційної платформи – За життя", пише місцеве видання "Новости N".

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Представники партії провели автопробіг за участю понад 50 авто, а також групою людей поклали квіти до пам'ятника Героям-"ольшанцям", які розпочали операцію зі звільнення Миколаєва від фашистів.

Зокрема, участь в акції взяв нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородний та представники партії у місцевих органах влади.

Акція ОПЗЖ у Миколаєві: дивіться фото

Втім на цьому усе не закінчилося, а далі було лише гірше. Крім порушення карантинних обмежень, почалися й порушення закону про декомунізацію. Цього разу замість автопробігу пройшла і хода – пропагандистського "безсмертного полку", повідомляє "Новости N".

Близько сотні людей зібралися о 12 годині дня на перехресті Центрального проспекту та вулиці Соборної. З портретами загиблих у Другій світовій родичів вони вирушили до монументу пам'яті "ольшанцям".

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Дійшовши до пам'ятника, учасники ходи заспівали радянських пісень про Другу світову війну.

Акція "безсмертного полку" у Миколаєві: дивіться фото

 

Що про це кажуть у поліції

Правоохоронці стверджують, що відзначення 9 травня у Миколаєві відбулося "без грубих порушень". Мовляв, поліцейські вчасно припиняли будь-які спроби можливих порушень.

Щоправда, двох порушників таки виявили. Щодо них склали адміністративні протоколи за використання забороненої георгіївської стрічки.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины 9 мая Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Николаева Полиция Карантин в Украине 2020 Декоммунизация Новости политики
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