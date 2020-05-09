"Бєссмєртний полк" та ОПЗЖ: "карантинне" 9 травня у Миколаєві в фото

Цього року День пам'яті та примирення, а також радянський "День перемоги" відзначають в умовах карантину. Втім 9 травня є багато тих, хто не збирається дотримуватися обмежень. Зокрема, у Миколаєві провели одразу декілька акцій, які порушують як карантинні обмеження, так і закон про декомунізацію.

Політичну акцію у місті провели представники "Опозиційної платформи – За життя", пише місцеве видання "Новости N".

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Представники партії провели автопробіг за участю понад 50 авто, а також групою людей поклали квіти до пам'ятника Героям-"ольшанцям", які розпочали операцію зі звільнення Миколаєва від фашистів.

Зокрема, участь в акції взяв нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородний та представники партії у місцевих органах влади.

Акція ОПЗЖ у Миколаєві: дивіться фото

Втім на цьому усе не закінчилося, а далі було лише гірше. Крім порушення карантинних обмежень, почалися й порушення закону про декомунізацію. Цього разу замість автопробігу пройшла і хода – пропагандистського "безсмертного полку", повідомляє "Новости N".

Близько сотні людей зібралися о 12 годині дня на перехресті Центрального проспекту та вулиці Соборної. З портретами загиблих у Другій світовій родичів вони вирушили до монументу пам'яті "ольшанцям".

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Дійшовши до пам'ятника, учасники ходи заспівали радянських пісень про Другу світову війну.

Акція "безсмертного полку" у Миколаєві: дивіться фото

Що про це кажуть у поліції

Правоохоронці стверджують, що відзначення 9 травня у Миколаєві відбулося "без грубих порушень". Мовляв, поліцейські вчасно припиняли будь-які спроби можливих порушень.

Щоправда, двох порушників таки виявили. Щодо них склали адміністративні протоколи за використання забороненої георгіївської стрічки.