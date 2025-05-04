Участники марша, организованного посольством России в Соединенных Штатах Америки, повторяли пропагандистские нарративы. Волонтер и активист из США Всеволод Мирный рассказал 24 Каналу детали этих событий.

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Могли спокойно делать все, что хотят

Активист отметил, что россияне хвастались в своих пабликах, что это было впервые за шесть лет, когда они собрались возле Белого дома и пошли шествием к мемориалу Второй мировой войны.

У них были все разрешения на проведение этой акции. Когда они шли маршем, их сопровождала полиция, дороги перекрывались. То есть они могли спокойно делать все, что хотят,

– подчеркнул Мирный.

В противовес российскому маршу была организована контракция. По словам волонтера, в руках участников украинского мероприятия были плакаты, которые демонстрировали американцам, что действительно несет Россия, а также они скандировали: "Никогда снова" случилось снова".

Это была именно пропагандистская акция, потому что люди, которые шли в составе той колонны, повторяли российские нарративы, что мы "бомбили Донбасс", что мы "фашисты". Это была не акция памяти ветеранов, а спланированное посольством России мероприятие,

– уверен он.

Кроме того, в составе украинской акции было много американцев, симпатизирующих украинцам. Люди на улицах также скандировали, что поддерживают Украину.

Мне понравился комментарий одной американской пары. Они, увидев российский марш, спросили: "Что это за акция коммунистов у нас на улицах?",

– отметил Всеволод Мирный.

По словам активиста, подавляющее большинство американцев поддерживает Украину. Однако россияне пытаются продвигать свои нарративы в США, глядя на изменение политической ситуации. Поэтому украинцы должны на это реагировать.

Напомним, что в Вашингтоне россияне устроили шествие "Бессмертный полк" и с георгиевскими лентами и портретами прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны. Также в толпе несли флаги с советской символикой и даже портретом Сталина.

В то же время представители организации Ukrainian Cultural Front DC организовали собственное шествие, которое следовало за российским маршем и выкрикивали: "Россия убивает гражданских", "Путин – преступник", "Россия – страна-террористка".

Также у мемориала Второй мировой войны российские активисты попытались спеть "Катюшу", но в ответ участники украинского шествия включили звуки сирены.