Так, россияне готовятся 3 мая провести первое за последние годы шествие "Бессмертный полк" в центре американской столицы, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что за действо россияне устраивают в Вашингтоне

Ожидается, что мероприятие должно начаться в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере, расположенном рядом с комплексом Белого дома. Участники отправятся по Пенсильвания Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Организаторы в буклете, украшенном "георгиевской лентой" – символом агрессии России против Украины, уверяют, что шествие будет сопровождаться песнями.

Справка: Во время подобных акций в России участники шествия носили портреты так называемых "героев СВО".

Возле самого памятника планируется "небольшой концерт".

Организаторы сообщили, что на проведение акции получили разрешение от муниципальных властей.

Ттот самый жалкий буклет / Фото "Укринформ"

К слову, к 80-летию со "дня победы" в России временно вернут прежние названия городам Санкт-Петербург (Ленинград) и Волгоград (Сталинград).