Так, россияне готовятся 3 мая провести первое за последние годы шествие "Бессмертный полк" в центре американской столицы, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что за действо россияне устраивают в Вашингтоне

Ожидается, что мероприятие должно начаться в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере, расположенном рядом с комплексом Белого дома. Участники отправятся по Пенсильвания Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Организаторы в буклете, украшенном "георгиевской лентой" – символом агрессии России против Украины, уверяют, что шествие будет сопровождаться песнями.

Справка: Во время подобных акций в России участники шествия носили портреты так называемых "героев СВО".

Возле самого памятника планируется "небольшой концерт".

Организаторы сообщили, что на проведение акции получили разрешение от муниципальных властей.

россияне хотят устроить шествие бессмертный полк в вашингтонеТтот самый жалкий буклет / Фото "Укринформ"

К слову, к 80-летию со "дня победы" в России временно вернут прежние названия городам Санкт-Петербург (Ленинград) и Волгоград (Сталинград).