Так, росіяни готуються 3 травня провести першу за останні роки ходу "Безсмертний полк" у центрі американської столиці, передає 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Що за дійство росіяни влаштовують у Вашингтоні

Очікується, що захід має розпочатися о 15:30 за місцевим часом у Лафайет-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Учасники вирушать по Пенсильванія Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.

Організатори у буклеті, прикрашеному "георгієвською стрічкою" – символом агресії Росії проти України, запевняють, що хода буде супроводжуватися піснями.

Довідка: Під час подібних акцій у Росії учасники ходи носили портрети так званих "героїв СВО".

Біля самого пам'ятника планується "невеликий концерт".

Організатори повідомили, що на проведення акції отримали дозвіл від муніципальної влади.

росіяни хочуть влаштувати ходу безсмертний полк у вашингтоніТой самий жалюгідний буклет / Фото "Укрінформ"

До слова, до 80-річниці з "дня перемоги" у Росії тимчасово повернуть колишні назви містам Санкт-Петербург (Ленінград) та Волгоград (Сталінград).