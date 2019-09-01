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      "Бессмысленное положение": в России обиделись, что их не пригласили в Польшу

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      Захарова – пресс-секретарь МИД России
      Захарова – пресс-секретарь МИД России / politeka.net

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова, известная своими циничными и часто бессмысленными заявлениями и поступками, 1 сентября отреагировала на события в Варшаве. Там проходили торжества к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

      На этот раз Мария Захарова цинично заявила, что Польша поставила себя в "дурацкое положение". Потому что не пригласила Россию в Варшаву на мероприятия, касающиеся годовщины начала Второй мировой.

      Читайте также: Еще один "урок" дипломатии от Захаровой, на этот раз – в танце: видеопозор недели

      Спикер российского министерства иностранных дел написала в своем фейсбуке цитату из польских СМИ, в которой содержится ответ на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин не получил приглашения в Польшу.

      Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский ван Сельк сообщил: "Приглашение получили страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства. Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов".

      "В столь нелепое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", – возмутилась Захарова. И это несмотря на то, что на самом деле в дурацком положении именно Россия. Ведь раньше ее на подобные мероприятия приглашали (до агрессии против Украины), и Путин с удовольствием посещал торжества.

      Не стоит и упоминать, что участие Путина в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой всегда имело неоднозначную окраску. Ведь именно СССР вместе с нацистской Германией начали эту войну, разделив насильственным образом Польшу между собой в сентябре 1939 года.

      Смотрите видео 24 канала о начале Второй мировой войны:

      Заметим, слово "нелепый" прочно вошло и в лексикон российской дипломатии, и в ее содержание.

      В частности, 22 августа та же Мария Захарова "нелепым" назвала заявление Президента Украины Владимира Зеленского об условиях возвращения России в "Большую восьмерку". Примечательно, что рядом со словом "нелепое" обычно традиционно говорится и о "братских народах".

      Війна
      Важнейшие даты Второй мировой / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Вторая мировая война 1939-45: история, как началась и закончилась

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Польши Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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