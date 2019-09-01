"Бессмысленное положение": в России обиделись, что их не пригласили в Польшу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, известная своими циничными и часто бессмысленными заявлениями и поступками, 1 сентября отреагировала на события в Варшаве. Там проходили торжества к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

На этот раз Мария Захарова цинично заявила, что Польша поставила себя в "дурацкое положение". Потому что не пригласила Россию в Варшаву на мероприятия, касающиеся годовщины начала Второй мировой.

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Спикер российского министерства иностранных дел написала в своем фейсбуке цитату из польских СМИ, в которой содержится ответ на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин не получил приглашения в Польшу.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский ван Сельк сообщил: "Приглашение получили страны Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства. Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов".

"В столь нелепое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", – возмутилась Захарова. И это несмотря на то, что на самом деле в дурацком положении именно Россия. Ведь раньше ее на подобные мероприятия приглашали (до агрессии против Украины), и Путин с удовольствием посещал торжества.

Не стоит и упоминать, что участие Путина в мероприятиях к годовщине начала Второй мировой всегда имело неоднозначную окраску. Ведь именно СССР вместе с нацистской Германией начали эту войну, разделив насильственным образом Польшу между собой в сентябре 1939 года.

Смотрите видео 24 канала о начале Второй мировой войны:

Заметим, слово "нелепый" прочно вошло и в лексикон российской дипломатии, и в ее содержание.



В частности, 22 августа та же Мария Захарова "нелепым" назвала заявление Президента Украины Владимира Зеленского об условиях возвращения России в "Большую восьмерку". Примечательно, что рядом со словом "нелепое" обычно традиционно говорится и о "братских народах".



Важнейшие даты Второй мировой / Инфографика 24 канала

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