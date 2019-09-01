"Безглузде становище": у Росії образилися, що їх не запросили до Польщі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, відома своїми цинічними і часто безглуздими заявами та вчинками, 1 вересня відреагувала на події у Варшаві. Там відбувалися урочистості до 80-х роковин початку Другої світової війни.

Цього разу Марія Захарова цинічно заявила, що Польща поставила себе в "безглузде становище". Бо не запросила Росію до Варшави на заходи з щодо роковин початку Другої світової.

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Спікер російського міністерства закордонних справ написала у своєму фейсбуці цитату з польських ЗМІ, у якій міститься відповідь на запитання, чому президент РФ Володимир Путін не отримав запрошення до Польщі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський ван Сельк повідомив: "Запрошення отримали країни Євросоюзу, НАТО і Східного партнерства. Росія не фігурує в жодному з цих форматів".

"У настільки безглузде становище офіційна Варшава давно себе не заганяла", – обурилася Захарова. І це попри те, що насправді у безглуздому становищі саме Росія. Адже раніше її на подібні заходи запрошували (до агресії проти України), і Путін радо відвідував урочистості.

Не варто й згадувати, що участь Путіна в заходах до роковин початку Другої світової завжди мала неоднозначне забарвлення. Адже саме СРСР разом із нацистською Німеччиною розпочали цю війну, розділивши у насильницький спосіб Польщу між собою у вересні 1939 року.

Дивіться відео 24 каналу про початок Другої світової війни:

Зауважимо, слово "безглуздий" міцно увійшло і до лексикону російської дипломатії, і до її змісту.



Зокрема, 22 серпня та ж Марія Захарова "безглуздою" назвала заяву Президента України Володимира Зеленського про умови повернення Росії у "Велику вісімку". Примітно, що поруч зі словом "безглуздо" зазвичай традиційно мовиться і про "братські народи".



Найважливіші дати Другої світової / Інфографіка 24 каналу

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