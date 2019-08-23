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      Ще один "урок" дипломатії від Захарової, цього разу – в танці: відеоганьба тижня

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      Дипломатично-когнітивний дисонанс імені Марії Захарової
      Дипломатично-когнітивний дисонанс імені Марії Захарової / Колаж 24 каналу

      Офіційного представника МЗС Росії і "кваліфікованого дипломата" Марію Захарову завели на екскурсію до секції з навчання кавказьким танцям. Панянка не втрималася і "зажгла". Що ж, іноді краще танцювати, ніж говорити.

      П'ятигорськ, Ставропольський край. Мирно відбувається форум молоді Північного Кавказу "Машук". Передвісників біди не було, аж раптом в гості завітала Марія Захарова. 

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      Кажуть, молодь дуже хотіла поспілкуватися з цією "представницею влади, іменитою діячкою культури та спортсменкою". Достеменно не відомо, чи вдалася розмова, адже досвідчена дипломатка головно витанцьовувала перед гарячими кавказцями. 

      Відео запальних спроб покласти свої рухи на музику виклало, звісно, МЗС Росії на своєму офіційному Twitter.

      Що ж змусило такого поважного дипломата забути про всі протоколи? Є версія: після словесного "уроку", який речниця російського МЗС чомусь вирішила надати Володимиру Зеленському, танець був логічним продовженням. Ну, щонайменше, за її, Захарової, логікою. А вона у неї – дивна.

      Нагадаємо, про що мовиться. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова 22 серпня наклала свою "гарячу руку" не на абикого, а на Президента України Володимира Зеленського. А саме – їй не сподобалася заява Зеленського щодо повернення Росії до складу "Великої вісімки".

      У заяві український президент згадав про українські Крим і Донбас. Захарова ж чомусь вирішила, що українському гаранту "підсунули безглуздий набір букв". Ну і виявила бажання "консультувати" Зеленського у дипломатичних питаннях. Можете якість консультацій оцінити тут і тут.

      Цікаво, що майже рівно рік тому у 2018 російська пропагандистка Захарова вже смішила мережу своїми запальними танцями.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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