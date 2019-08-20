Погроза року: Жиріновський готовий за 48 годин перекрити Дніпро

Скандальний російський політик Володимир Жириновський вирішив вкотре нагадати про себе гучною "страшною" погрозою в бік України. Він пригрозив перекрити Дніпро, якщо Україна за 48 годин не почне постачати воду до окупованого Росією Криму.

Безумовно, такої погрози Київ ще не чув, тож вона може сміливо претендувати на титул "Погроза року".

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У своєму Telegram-каналі політик, якраз і відомий здебільшого своїми неадекватними заявами, почав обурюватися спробами шантажувати Росію.

"Не потрібно торгуватися з Україною через водну блокаду Криму. Потрібно навчитися проводити жорстку зовнішню політику, щоб ніхто надалі не надумав подібним чином шантажувати Росію", – написав він.

І у відповідь, що абсолютно "логічно", почав шантажувати сам: "Я б дав Києву 48 годин або ми перекриємо води Дніпра і засушимо всю Україну".



Фотодоказ "російського почуття гумору" від Жиріновського

До слова, Володимир Жиріновський дав трохи уваги й проблемам у Росії. Наприклад, лісові пожежі, які палали на лісовій території розміром у 3,5 мільйона гектарів в Росії, спричинили – не повірите – лазерні промені з-за кордону...