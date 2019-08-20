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      Погроза року: Жиріновський готовий за 48 годин перекрити Дніпро

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      Володимир Жиріновський полюбляє робити гучні, але геть безпідставні заяви
      Володимир Жиріновський полюбляє робити гучні, але геть безпідставні заяви / Фото з відкритих джерел

      Скандальний російський політик Володимир Жириновський вирішив вкотре нагадати про себе гучною "страшною" погрозою в бік України. Він пригрозив перекрити Дніпро, якщо Україна за 48 годин не почне постачати воду до окупованого Росією Криму.

      Безумовно, такої погрози Київ ще не чув, тож вона може сміливо претендувати на титул "Погроза року".

      Читайте також: Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі

      У своєму Telegram-каналі політик, якраз і відомий здебільшого своїми неадекватними заявами, почав обурюватися спробами шантажувати Росію.

      "Не потрібно торгуватися з Україною через водну блокаду Криму. Потрібно навчитися проводити жорстку зовнішню політику, щоб ніхто надалі не надумав подібним чином шантажувати Росію", – написав він.

      І у відповідь, що абсолютно "логічно", почав шантажувати сам: "Я б дав Києву 48 годин або ми перекриємо води Дніпра і засушимо всю Україну".

      Гумор
      Фотодоказ "російського почуття гумору" від Жиріновського

      До слова, Володимир Жиріновський дав трохи уваги й проблемам у Росії. Наприклад, лісові пожежі, які палали на лісовій території розміром у 3,5 мільйона гектарів в Росії, спричинили – не повірите – лазерні промені з-за кордону...

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      Теги: Курйозні новини Меми Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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