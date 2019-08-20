Угроза года: Жириновский готов за 48 часов перекрыть Днепр

Скандальный российский политик Владимир Жириновский решил в очередной раз напомнить о себе громкой "страшной" угрозой в сторону Украины. Он пригрозил перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в оккупированный Россией Крым.

Безусловно, такой угрозы Киев еще не слышал, поэтому она может смело претендовать на титул "Угроза года".

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В своем Telegram-канале политик, как раз и известный в основном своими неадекватными заявлениями, начал возмущаться попытками шантажировать Россию.

"Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию", – написал он.

И в ответ, что абсолютно "логично", начал шантажировать сам: "Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину".



Фотодоказательство "русского чувства юмора" от Жириновского

К слову, Владимир Жириновский уделил немного внимания и проблемам в России. Например, лесные пожары, которые пылали на лесной территории размером в 3,5 миллиона гектаров в России, вызвали – не поверите – лазерные лучи из-за рубежа...