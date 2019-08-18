Самые смешные мемы недели: Парад Бадоев, Раша Срака, Рабинович и переводчики

Режиссером торжеств на 24 августа будет Алан Бадоев – главная новость недели. Конечно, рядом с языковой перепалкой Рабиновича, Геращенко и Разумкова, а также назначением послом Словении в России спортсменки по имени Раша Срака. Обидно, но последняя новость оказалась фейком – впрочем, украинцы успели вдоволь насмеяться. 24 канал насобирал для вас немного смешного, янтарного, да еще и сладкого.

Парад – не парад, но будет зрелищно

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко совместно режиссируют Шествие Достоинства, посвященное Дню Независимости 24 августа. Казалось бы, что здесь смешного?

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"Хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу", – сказали режиссеры. И украинцы поняли – своим неповторимым способом.

Смотрите подборку фотоприколов из социальных сетей:



Алан Бадоев – хороший режиссер, украинцы ожидают невероятного праздника



Если бы "Служебный роман" снимали сегодня, а режиссером был бы Бадоев...



И действительно – "что не ясно?"



Режиссерское видение всегда уникальное



Предполагают, на торжествах будет торт

Вряд ли (да, это то самое трудное слово) президент будет выпрыгивать из торта. Но если бы вдруг выпрыгивал, торт, видимо, выглядел бы где-то так:



Мы обещали сладкое – а вот вам



Жонглировать минами? Смело, смело...

К слову, в сеть слили полный список причастных к режиссуре торжеств в Киеве. Говорят, в команде – эти люди:



Автор убежден, что это правдивый список. Ну, он его так видит

Оппоплатформа и оппопереводчики

Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент.

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Украинцы предположили, что кроме примененных могут быть и другие методы воздействия.



Классика, потому и классика, что в ней каждый видит что-то всегда актуальное

А что, собственно, произошло в Раде? Рассказываем:



Верим, Нестор Иванович, охотно верим

В сети очень быстро нашли добровольцев для переводческой работы в Раде:

И выводы (насколько они очевидны – не нам судить):

Раша Срака, и здесь – никаких сомнений

Словенская дзюдоистка Раша Срака (да, это ее настоящие имя и фамилия – Raša Sraka) давно стала мемом на постсоветском пространстве. На этой неделе ее актуализировали: "Раша Срака стала послом Словении в России". Обидно, но это все-таки фейк.

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Одним из первых об этом написало российское сатирическое издание "Панорама". Впоследствии эту "новость" подхватили другие издания, со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Словении и его руководителя Душана Сральковича (на самом деле тамошний МИД возглавляет Миро Церар).



Да, это она, Срака – Раша Срака



Просто обратите внимание на теги под фотографией

И напоследок – напоминание от Процишина:

Янтарный Зеленский – новый цвет украинской политики

Незаконная добыча янтаря в Житомирской, Волынской и Ровненской областях является одной из наибольших проблем в Украине. С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря, что вредит экологии.

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Владимир Зеленский в Житомире собрал полный зал руководителей местных правоохранительных органов и потребовал увольнений и отставок за нелегальную добычу янтаря, которая процветает в регионе.

Тема на самом деле очень печальная, но украинцы привыкли и не над таким смеяться:



Янтарь, говорят, ведрами несут, чтобы в землю закопать



Но ведрами много не снесешь, поэтому начали просто помпами закачивать в землю



Ну и такое...



В телеграмм-канале "Мемна політика" увидели эту ситуацию в совершенно другом ракурсе



Конечно, не в одном янтаре дело, есть и другие "сдвиги", – говорит "Сиховский" Конечно, не в одном янтаре дело, есть и другие "сдвиги", – говорит "Сиховский"

И наконец, как принято, – хорошего котика, еще и с подтекстом:



Новый старый тренер у "Динамо", ну, так случилось...