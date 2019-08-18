20:16
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Самые смешные мемы недели: Парад Бадоев, Раша Срака, Рабинович и переводчики

      1417 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели в Украине
      Самые смешные мемы недели в Украине / Коллаж 24 канала

      Режиссером торжеств на 24 августа будет Алан Бадоев – главная новость недели. Конечно, рядом с языковой перепалкой Рабиновича, Геращенко и Разумкова, а также назначением послом Словении в России спортсменки по имени Раша Срака. Обидно, но последняя новость оказалась фейком – впрочем, украинцы успели вдоволь насмеяться. 24 канал насобирал для вас немного смешного, янтарного, да еще и сладкого.

      Парад – не парад, но будет зрелищно

      Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко совместно режиссируют Шествие Достоинства, посвященное Дню Независимости 24 августа. Казалось бы, что здесь смешного?

      Смотрите также: Силовики РФ оконфузились во время штурма квартиры: курьезное видео

      "Хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу", – сказали режиссеры. И украинцы поняли – своим неповторимым способом.

      Смотрите подборку фотоприколов из социальных сетей:

      Парад
      Алан Бадоев – хороший режиссер, украинцы ожидают невероятного праздника

      Парад
      Если бы "Служебный роман" снимали сегодня, а режиссером был бы Бадоев...

      Парад
      И действительно – "что не ясно?"

      парад
      Режиссерское видение всегда уникальное

      Парад
      Предполагают, на торжествах будет торт

      Вряд ли (да, это то самое трудное слово) президент будет выпрыгивать из торта. Но если бы вдруг выпрыгивал, торт, видимо, выглядел бы где-то так:

      Торт
      Мы обещали сладкое – а вот вам

      Парад
      Жонглировать минами? Смело, смело...

      К слову, в сеть слили полный список причастных к режиссуре торжеств в Киеве. Говорят, в команде – эти люди:

      парад
      Автор убежден, что это правдивый список. Ну, он его так видит

      Оппоплатформа и оппопереводчики

      Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент.

      Читайте также: Разбиваем надежды: "Почта России" вместо подарка доставила кучку мусора

      Украинцы предположили, что кроме примененных могут быть и другие методы воздействия.

      Рабінович
      Классика, потому и классика, что в ней каждый видит что-то всегда актуальное

      А что, собственно, произошло в Раде? Рассказываем:

      Рабінович
      Верим, Нестор Иванович, охотно верим

      В сети очень быстро нашли добровольцев для переводческой работы в Раде:

      И выводы (насколько они очевидны – не нам судить):

      Раша Срака, и здесь – никаких сомнений

      Словенская дзюдоистка Раша Срака (да, это ее настоящие имя и фамилия – Raša Sraka) давно стала мемом на постсоветском пространстве. На этой неделе ее актуализировали: "Раша Срака стала послом Словении в России". Обидно, но это все-таки фейк.

      Читайте также: Тарантино не помог: россиянин креативно подфотошопил квартиру для продажи – фото

      Одним из первых об этом написало российское сатирическое издание "Панорама". Впоследствии эту "новость" подхватили другие издания, со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Словении и его руководителя Душана Сральковича (на самом деле тамошний МИД возглавляет Миро Церар).

      раша
      Да, это она, Срака – Раша Срака

      Срака
      Просто обратите внимание на теги под фотографией

      И напоследок – напоминание от Процишина:

      Янтарный Зеленский – новый цвет украинской политики

      Незаконная добыча янтаря в Житомирской, Волынской и Ровненской областях является одной из наибольших проблем в Украине. С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря, что вредит экологии.

      Смотрите также: Нашли двойника Зеленского: веселая подборка двойников политиков

      Владимир Зеленский в Житомире собрал полный зал руководителей местных правоохранительных органов и потребовал увольнений и отставок за нелегальную добычу янтаря, которая процветает в регионе.

      Тема на самом деле очень печальная, но украинцы привыкли и не над таким смеяться:

      Бурштин
      Янтарь, говорят, ведрами несут, чтобы в землю закопать

      Бурштин
      Но ведрами много не снесешь, поэтому начали просто помпами закачивать в землю

      Бурштин
      Ну и такое...


      В телеграмм-канале "Мемна політика" увидели эту ситуацию в совершенно другом ракурсе


      Конечно, не в одном янтаре дело, есть и другие "сдвиги", – говорит "Сиховский"

      И наконец, как принято, – хорошего котика, еще и с подтекстом:

      Котик
      Новый старый тренер у "Динамо", ну, так случилось...

      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      51781
      Теги: Новости Украины День Независимости Новости России Мемы Курьезные новости Янтарь Украинский язык Вадим Рабинович
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 26
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 396
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 255
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 576
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук