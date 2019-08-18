Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
Режисером урочистостей на 24 серпня буде Алан Бадоєв – головна новина тижня. Звісно, поруч із мовною перепалкою Рабіновича, Геращенко і Разумкова, а також призначенням послом Словенії у Росії спортсменки на ім'я Раша Срака. Прикро, що остання новина виявилася фейком – утім, українці встигли вдосталь насміятися. 24 канал назбирав для вас трохи смішного, бурштинового, ба ще й солодкого.
Парад – не парад, але буде видовищно
Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко спільно режисують Ходу Гідності, присвячену Дню Незалежності 24 серпня. Здавалося б, що тут смішного?
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"Хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю", – сказали режисери. І українці зрозуміли – у свій неповторний спосіб.
Дивіться підбірку фотоприколів із соціальних мереж:
Алан Бадоєв – хороший режисер, українці очікують неймовірного свята
Якби "Службовий роман" знімали сьогодні, а режисером був би Бадоєв...
І дійсно – "що не ясно?"
Режисерське бачення завжди унікальне
Припускають, на урочистостях буде торт
Навряд (так, це те саме важке слово) президент вистрибуватиме з торта. Та якби раптом вистрибував, торт, мабуть, виглядав би десь так:
Ми обіцяли солодкого – а ось вам
Жонглювати мінами? Сміливо, сміливо...
До слова, у мережу злили повний список причетних до режисури урочистостей у Києві. Кажуть, у команді – ці люди:
Автор переконаний, що це правдивий списик. Ну, він його так бачить
Опоплатформа та опоперекладачі
Депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Не подіяли на політика ні зауваження колег, ні вказівки на закон про мову та регламент.
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Українці припустили, що окрім застосованих можуть бути й інші методи впливу.
Класика тому й класика, що в ній кожен бачить щось завжди актуальне
А що, власне, відбулося в Раді? Розповідаємо:
Віримо, Нестор Іванович, охоче віримо
У мережі дуже швидко знайшли добровольців для перекладацької роботи в Раді:
І висновки (наскільки вони очевидні – не нам судити):
Раша Срака, і тут – жодних сумнівів
Словенська дзюдоїстка Раша Срака (так, це її справжнє ім'я та прізвище – Raša Sraka) давно стала мемом на пострадянському просторі. Цього тижня її актуалізували: "Раша Срака стала послом Словенії в Росії". Прикро, але це таки фейк.
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Одним з перших про це написало російське сатиричне видання "Панорама". Згодом цю "новину" підхопили інші видання, з посиланням на сайт міністерства закордонних справ Словенії та його очільника Душана Сральковіча (насправді тамтешнє МЗС очолює Міро Церар).
Так, це вона, Срака – Раша Срака
Просто зверніть увагу на теги під фотографією
І наостанок – нагадування від Процишина:
Бурштиновий Зеленський – новий колір української політики
Незаконний видобуток бурштину у Житомирській, Волинській та Рівненській областях є однією із найбільших проблем в Україні. З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину, що шкодить екології.
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Володимир Зеленський у Житомирі зібрав повну залу керівників місцевих правоохоронних органів і зажадав звільнень та відставок через нелегальний видобуток бурштину, який процвітає в регіоні.
Тема насправді дуже сумна, але українці звикли і не над таким сміятися:
Бурштин, кажуть, відрами несуть, аби в землю закопати
Але відрами багато не знесеш, тож почали просто помпами закачувати в землю
Та й таке...
У Телеграм-каналі "Мемна політика" побачили цю ситуацію у геть іншому ракурсі
Звісно, не в одному бурштині справа, є й інші "зрушення", – каже "Сихівський"
І насамкінець, як заведено – гарного котика, ще й з підтекстом:
Новий старий тренер у "Динамо", ну, так сталося...
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