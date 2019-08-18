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      Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Режисером урочистостей на 24 серпня буде Алан Бадоєв – головна новина тижня. Звісно, поруч із мовною перепалкою Рабіновича, Геращенко і Разумкова, а також призначенням послом Словенії у Росії спортсменки на ім'я Раша Срака. Прикро, що остання новина виявилася фейком – утім, українці встигли вдосталь насміятися. 24 канал назбирав для вас трохи смішного, бурштинового, ба ще й солодкого.

      Парад – не парад, але буде видовищно

      Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко спільно режисують Ходу Гідності, присвячену Дню Незалежності 24 серпня. Здавалося б, що тут смішного?

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      "Хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю", – сказали режисери. І українці зрозуміли – у свій неповторний спосіб.

      Дивіться підбірку фотоприколів із соціальних мереж: 

      Парад
      Алан Бадоєв – хороший режисер, українці очікують неймовірного свята

      Парад
      Якби "Службовий роман" знімали сьогодні, а режисером був би Бадоєв...

      Парад
      І дійсно – "що не ясно?"

      парад
      Режисерське бачення завжди унікальне

      Парад
      Припускають, на урочистостях буде торт

      Навряд (так, це те саме важке слово) президент вистрибуватиме з торта. Та якби раптом вистрибував, торт, мабуть, виглядав би десь так:

      Торт
      Ми обіцяли солодкого – а ось вам

      Парад
      Жонглювати мінами? Сміливо, сміливо...

      До слова, у мережу злили повний список причетних до режисури урочистостей у Києві. Кажуть, у команді – ці люди:

      парад
      Автор переконаний, що це правдивий списик. Ну, він його так бачить

      Опоплатформа та опоперекладачі

      Депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Не подіяли на політика ні зауваження колег, ні вказівки на закон про мову та регламент. 

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      Українці припустили, що окрім застосованих можуть бути й інші методи впливу.

      Рабінович
      Класика тому й класика, що в ній кожен бачить щось завжди актуальне

      А що, власне, відбулося в Раді? Розповідаємо:

      Рабінович
      Віримо, Нестор Іванович, охоче віримо

      У мережі дуже швидко знайшли добровольців для перекладацької роботи в Раді:

      І висновки (наскільки вони очевидні – не нам судити):

      Раша Срака, і тут – жодних сумнівів

      Словенська дзюдоїстка Раша Срака (так, це її справжнє ім'я та прізвище – Raša Sraka) давно стала мемом на пострадянському просторі. Цього тижня її актуалізували: "Раша Срака стала послом Словенії в Росії". Прикро, але це таки фейк.

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      Одним з перших про це написало російське сатиричне видання "Панорама". Згодом цю "новину" підхопили інші видання, з посиланням на сайт міністерства закордонних справ Словенії та його очільника Душана Сральковіча (насправді тамтешнє МЗС очолює Міро Церар).

      раша
      Так, це вона, Срака – Раша Срака

      Срака
      Просто зверніть увагу на теги під фотографією

      І наостанок – нагадування від Процишина:

      Бурштиновий Зеленський – новий колір української політики

      Незаконний видобуток бурштину у Житомирській, Волинській та Рівненській областях є однією із найбільших проблем в Україні. З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину, що шкодить екології.

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      Володимир Зеленський у Житомирі зібрав повну залу керівників місцевих правоохоронних органів і зажадав звільнень та відставок через нелегальний видобуток бурштину, який процвітає в регіоні.

      Тема насправді дуже сумна, але українці звикли і не над таким сміятися:

      Бурштин
      Бурштин, кажуть, відрами несуть, аби в землю закопати

      Бурштин
      Але відрами багато не знесеш, тож почали просто помпами закачувати в землю

      Бурштин
      Та й таке...


      У Телеграм-каналі "Мемна політика" побачили цю ситуацію у геть іншому ракурсі


      Звісно, не в одному бурштині справа, є й інші "зрушення", – каже "Сихівський"

      І насамкінець, як заведено – гарного котика, ще й з підтекстом:

      Котик
      Новий старий тренер у "Динамо", ну, так сталося...

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      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини Меми День Незалежності Вадим Рабінович Українська мова Бурштин
      Джерело: 24 канал
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