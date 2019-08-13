Тарантіно не допоміг: росіянин креативно підфотошопив квартиру для продажу – фото

Мешканець російського Челябінська вирішив, що з продажем квартири йому неабияк допоможе фотошоп і впізнаване обличчя культового американського режисера Квентіна Тарантіно.

Челябінець Олександр Кайнов підійшов дуже творчо до оголошення про продаж трикімнатної квартири.

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У своєму Facebook він розмістив фото помешкання, на яких органічно "дофотошопив" відомого американського режисера Квентіна Тарантіно.

Чому Тарантіно? Чоловік вирішив бути в тренді після візиту режисера в Росію. Фільммейкер разом з зірковим складом своєї нової стрічки "Одного разу в Голлівуді" зараз активно гастролює світом.

Щоправда, Квентін не дуже "вписався" в тісну облуплену ванну, аскетичну кімнату з перехнябленим світильником і типову радянську вітальню.

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За кілька днів після розміщення оголошення квартиру все ще продати не вдалось, але саме оголошення набуло неабиякої популярності у соцмережах.

Інтернет-юзери кепкують, що то Тарантіно, напевно, шукає локацію для зйомок продовження "Кримінального чтива", а сама квартира стала "мерзенною трійкою".

За трикімнатку площею 67 квадратів в одному зі спальних районів Челябінська чоловік просить 2,3 мільйони рублів (близько 32 тисяч доларів США).