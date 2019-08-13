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      Тарантіно не допоміг: росіянин креативно підфотошопив квартиру для продажу – фото

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      Мешканець Челябінська використав Тарантіно, аби продати квартиру
      Мешканець Челябінська використав Тарантіно, аби продати квартиру / Фото із соцмереж

      Мешканець російського Челябінська вирішив, що з продажем квартири йому неабияк допоможе фотошоп і впізнаване обличчя культового американського режисера Квентіна Тарантіно.

      Челябінець Олександр Кайнов підійшов дуже творчо до оголошення про продаж трикімнатної квартири.

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      У своєму Facebook він розмістив фото помешкання, на яких органічно "дофотошопив" відомого американського режисера Квентіна Тарантіно.

      Чому Тарантіно? Чоловік вирішив бути в тренді після візиту режисера в Росію. Фільммейкер разом з зірковим складом своєї нової стрічки "Одного разу в Голлівуді" зараз активно гастролює світом.

      Щоправда, Квентін не дуже "вписався" в тісну облуплену ванну, аскетичну кімнату з перехнябленим світильником і типову радянську вітальню.

      Росіянин домалював Тарантіно до інтер'єру радянської квартири: дивіться фото

       

       

      За кілька днів після розміщення оголошення квартиру все ще продати не вдалось, але саме оголошення набуло неабиякої популярності у соцмережах.

      Інтернет-юзери кепкують, що то Тарантіно, напевно, шукає локацію для зйомок продовження "Кримінального чтива", а сама квартира стала "мерзенною трійкою".

      За трикімнатку площею 67 квадратів в одному зі спальних районів Челябінська чоловік просить 2,3 мільйони рублів (близько 32 тисяч доларів США).

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      Теги: Новини Росії Кіно Новини нерухомості Новини нерухомості світу Продаж нерухомості Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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