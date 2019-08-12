У Британії у вигадливий спосіб заманюють молодь до церкви: яскраві фото
В одному з британських соборів всередині храму з'явився справжній атракціон.
Кольорову вежу з гіркою встановили у головному соборі англійського міста Норвіч. Атракціон, який британці називають helter skelter, спорудили просто біля вівтаря у центрі храму, пише The Telegraph.
Актуально! Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
Навіщо атракціон посеред храму? Вежа висотою 17 метрів має не лише розважальну, а й практичну функцію. Заплативши 2 фунти, відвідувачам пропонують піднятись на верхівку, розглянути з висоти вітражі та інтер'єр собору і спуститись з неї, як з дитячої гірки.
Щоправда, така розвага викликала схвалення далеко не у всіх представників місцевого духівництва. Дехто з церковників обурюється, що таким чином місце для молитви може швидко перетворитись у розвагу для туристів.
Атракціон з гіркою з'явився посеред собору в Норвічі / Фото: metro.co.uk
Їхні опоненти навпаки наполягають, що атракціон допоможе привабити у храм більше молоді і заохочуватиме у неї думки про Бога.
Веселощі – у самій формі атракціону, а серйозне полягає в можливості роздумів та спілкування про Бога. Тож ця ініціатива спонукає як до гри, так і до глибоких роздумів,
– переконаний священик собору Енді Браян.
Що відомо про собор у Норвічі?Катедральний собор Святої Трійці у Норвічі збудований у романському стилі у 1096–1145 роках. Готичне склепіння у ньому датується другою половиною XIV століття.
На території собору також є готичний двір (клуатр). Собор входить до переліку 12 головних об'єктів місцевої спадщини.
Тим часом щасливці, які вже встигли випробувати атракціон у храмі, діляться радісними дописами у соцмережах.
Дізнайтесь більше: