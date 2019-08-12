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      У Британії у вигадливий спосіб заманюють молодь до церкви: яскраві фото

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      Атракціон у соборі у Великобританії
      Атракціон у соборі у Великобританії / PA Wire/PA Images

      В одному з британських соборів всередині храму з'явився справжній атракціон.

      Кольорову вежу з гіркою встановили у головному соборі англійського міста Норвіч. Атракціон, який британці називають helter skelter, спорудили просто біля вівтаря у центрі храму, пише The Telegraph.

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      Навіщо атракціон посеред храму? Вежа висотою 17 метрів має не лише розважальну, а й практичну функцію. Заплативши 2 фунти, відвідувачам пропонують піднятись на верхівку, розглянути з висоти вітражі та інтер'єр собору і спуститись з неї, як з дитячої гірки.

      Щоправда, така розвага викликала схвалення далеко не у всіх представників місцевого духівництва. Дехто з церковників обурюється, що таким чином місце для молитви може швидко перетворитись у розвагу для туристів.

      собор Норвіч атракціон
      Атракціон з гіркою з'явився посеред собору в Норвічі / Фото: metro.co.uk

      Їхні опоненти навпаки наполягають, що атракціон допоможе привабити у храм більше молоді і заохочуватиме у неї думки про Бога.

      Веселощі – у самій формі атракціону, а серйозне полягає в можливості роздумів та спілкування про Бога. Тож ця ініціатива спонукає як до гри, так і до глибоких роздумів,
      – переконаний священик собору Енді Браян.

      Що відомо про собор у Норвічі?Катедральний собор Святої Трійці у Норвічі збудований у романському стилі у 1096–1145 роках. Готичне склепіння у ньому датується другою половиною XIV століття.

      На території собору також є готичний двір (клуатр). Собор входить до переліку 12 головних об'єктів місцевої спадщини.

      Тим часом щасливці, які вже встигли випробувати атракціон у храмі, діляться радісними дописами у соцмережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Helter skelter inside Norwich Cathedral ️ #norwich #norfolk #norwichcathedral

      Допис, поширений Andrea Wake (@andreawake81)

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      Теги: Великобританія Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Курйозні новини
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