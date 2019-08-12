Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі

12 серпня свій 74-й День народження святкує видатний французький архітектор, роботи якого прикрашають весь світ – Жан Нувель. Головним завдання Нувеля є передати оточуючим свій позитивний погляд на світ, тому не дивно, що на його будівлі-атракціони можна дивитися вічно.

До дня народження легенди Нерухомість 24 підготувала підбірку з топ-5 незвичних споруд, які створив Жан Нувель і які вартує побачити хоча б раз у житті.

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Торре Агбар (Барселона)

Хмарочос займає 14 місце в списку найвищих будівель Іспанії. Збудували Торре Агбар за проектом Нувеля у 2004 році в Барселоні. Це сучасний 34-поверховий хмарочос, який нині слугує головним офісом компанії з водопостачання "Агуас де Барселона". Будинок має колоподібну форму, котра звужується догори. За словами Жана Нувеля, при розробці форми цієї вежі його надихнула гора Монсаррат.



Торре Агбар, яку називають просто Вежа Агбар

Хмарочос збудовано з залізобетону, а на фасаді будівлі близько 4 тисячі різнокольорових скляних панелей, які вдень переливаються на сонці, а ввечері утворюють складні колірні поєднання (до 16-ти мільйонів кольорів). Це робить вежу несхожою на будь-який інший хмарочос у світі.



Торре Агбар вночі світиться різними кольорами

У будівлі проводяться різноманітні виставки, а на поверхах, крім офісів, є ресторанчики і кафе. Вежу можна відвідувати практично цілодобово. Вхід безкоштовний.

Висотка One Central Park (Сідней)

Створену Нувелем висотку One Central Park в австралійському Сіднеї в 2014 році Чиказька Рада з висотного будівництва і міського середовища визнала найкращою висоткою в світі. По всьому зовнішньому периметру тягнуться зелені насадження.



One Central Park у Сіднеї

А на рівні 29 поверху розташований скляний навіс з системою геліостатів – рухомих дзеркал, які повертаються слідом за сонцем. До того ж, на кожному геліостаті прикріплений діодний екран, тому ввечері ця будівля стає надзвичайно видовищною.



Геліостат на даху 16 поверху в будівлі

Зазначимо, що така система регулює споживання енергії в будівлях, а також спрямовує сонячні промені на консоль, яка висвітлює басейн і рослини в парку, які розташовані в тіні хмарочоса. Вночі вбудовані в консоль світлодіоди освітлюють будівлю і міський простір.



Так One Central Park виглядає вночі

Лувр в Абу-Дабі (ОАЕ)

Арабський Лувр побудований на острові Саадіят ("Острів Щастя" в перекладі з арабської) – це місце на околиці столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Спроектований Жаном Нувелем Лувр – це музейний комплекс, що складається з 55 будівель, вкритих величезним мереживним куполом.



Лувр в Абу-Дабі

Конструкція складається з подвійної сталевої оболонки, яка прикріплена до 85 збірних елементів. Відстань між верхнім і нижнім шарами – 5 метрів. Купол тримається всього на чотирьох опорах, через що виглядає майже невагомим, незважаючи на те, що сконструйований з декількох шарів сталі.

Як виглядає всередині Лувр в Абу-Дабі: фото

Окрім того, купол захищає відвідувачів від палючого сонця і дозволяє комфортно переміщатися між корпусами Лувра. В цій будівлі чітко видно особистий почерк Нувеля – "дощ світла", як і в арабській культурі, де цілком природно бачити світ в світлі через віконну решітку.



Лувр пропускає світло через так звану решітку на стелі

Інститут арабського світу (Париж)

Одним з перших і досі найбільш відомих проектів Жана Нувеля став Інститут арабського світу у Парижі. Його збудували за шість років у співпраці з 18 арабськими країнами і відкрили у 1987 році.



Інститут арабського світу

Будівля інституту складається з 7 поверхів, а його південний фасад оформлений в незвичайному стилі, що поєднує традиційні мотиви арабського орнаменту з сучасними технологіями. Йдеться про традиційні арабські решітки.

Ці решітки спеціально зроблені, аби пропускати світло всередину будівлі: фото

Ці решітки несуть не тільки естетичну, але і енергозберігаючу функцію: кожен елемент складається з світлочутливих діафрагм, які реагують на умови освітлення. Ці металеві жалюзі автоматично звужують щілини для пропускання світла в сонячну погоду.

Оперний театр у Ліоні (Франція)

Оперний театр Ліона, більш відомий як опера Нувель, ефектно виділяється на тлі старовинних цегляних будівель сво скляним дахом. Він вважається одним з найвищих архітектурних споруд міста.



Оперний театр Нувеля у французькому Ліоні

Загальна висота будівлі, разом із 6-поверховим куполом, становить 62 метри, площа – приблизно 80 тисяч квадратних метрів. Цікаво, що верхній купол забарвлений у чорнильний колір, проте це чудово доповнює частину міського пейзажу і викликає захоплення у містян. Фасад прикрашають вісім статуй.



Статуї-музи на фасаді Оперного театру в Ліоні

У чому велич творінь архітектора Жана Нувеля? Йому завжди не подобалося, що нові будівлі в Європі і Азії виглядають однаково, тому він заявив, що будь-яка архітектура повинна відображати конкретну епоху і місце, а це означає, що вона повинна бути різноманітною.