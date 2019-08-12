Жану Нувелю – 74: потрясающие сооружения архитектора, которые вы захотите увидеть своими глазами

12 августа свой 74-й День рождения празднует выдающийся французский архитектор, работы которого украшают весь мир – Жан Нувель. Главной задачей Нувеля является передать окружающим свой позитивный взгляд на мир, поэтому неудивительно, что на его здания-аттракционы можно смотреть вечно.

Ко дню рождения легенды Недвижимость 24 подготовила подборку из топ-5 необычных сооружений, которые создал Жан Нувель и которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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Торре Агбар (Барселона)

Небоскреб занимает 14 место в списке самых высоких зданий Испании. Построили Торре Агбар по проекту Нувеля в 2004 году в Барселоне. Это современный 34-этажный небоскреб, который ныне служит главным офисом компании по водоснабжению "Агуас де Барселона". Дом имеет кругообразную форму, сужающуюся к верху. По словам Жана Нувеля, при разработке формы данной башни его вдохновила гора Монсаррат.



Торре Агбар, который называют просто Башня Агбар

Небоскреб построен из железобетона, а на фасаде здания около 4 тысяч разноцветных стеклянных панелей, которые днем переливаются на солнце, а вечером образуют сложные цветовые сочетания (до 16-ти миллионов цветов). Это делает башню не похожей на любой другой небоскреб в мире.



Торре Агбар ночью светится разными цветами

В здании проводятся различные выставки, а на этажах, кроме офисов, есть ресторанчики и кафе. Башню можно посещать практически круглосуточно. Вход бесплатный.

Высотка One Central Park (Сидней)

Созданную Нувелем высотку One Central Park в австралийском Сиднее в 2014 году Чикагский Совет по высотному строительству и городской среде признал лучшей высоткой в мире. По всему внешнему периметру тянутся зеленые насаждения.



One Central Park в Сиднее

А на уровне 29 этажа расположен стеклянный навес с системой гелиостатов – подвижных зеркал, которые поворачиваются вслед за солнцем. К тому же, на каждом гелиостате прикреплен диодный экран, поэтому вечером это здание становится чрезвычайно зрелищным.



Гелиостат на крыше 16 этажа в здании

Отметим, что такая система регулирует потребление энергии в зданиях, а также направляет солнечные лучи на консоль, которая освещает бассейн и растения в парке, который находится в тени небоскреба. Ночью встроенные в консоль светодиоды освещают здание и городское пространство.



Так One Central Park выглядит ночью

Лувр в Абу-Даби (ОАЭ)

Арабский Лувр построен на острове Саадият ("остров счастья" в переводе с арабского) – это место на окраине столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Спроектированный Жаном Нувелем Лувр – это музейный комплекс, состоящий из 55 зданий, укрытых огромным кружевным куполом.



Лувр в Абу-Даби

Конструкция состоит из двойной стальной оболочки, которая прикреплена к 85 сборным элементам. Расстояние между верхним и нижним слоями – 5 метров. Купол держится всего на четырех опорах, из-за чего выглядит почти невесомым, несмотря на то, что состоит из нескольких слоев стали.

Как выглядит внутри Лувр в Абу-Даби: фото

Кроме того, купол защищает посетителей от палящего солнца и позволяет комфортно перемещаться между корпусами Лувра. В этом здании четко виден личный почерк Нувеля – "дождь света", как и в арабской культуре, где вполне естественно видеть мир в свете через оконную решетку.



Лувр пропускает свет через так называемую решетку на потолке

Институт арабского мира (Париж)

Одним из первых и до сих пор наиболее известных проектов Жана Нувеля стал Институт арабского мира в Париже. Его построили за шесть лет в сотрудничестве с 18 арабскими странами и открыли 1987 году.



Институт арабского мира

Здание института состоит из 7 этажей, а его южный фасад оформлен в необычном стиле, сочетающем традиционные мотивы арабского орнамента с современными технологиями. Речь идет о традиционных арабских решетках.

Эти решетки специально сделаны, чтобы пропускать свет внутрь здания: фото

Эти решетки несут не только эстетическую, но и энергосберегающую функцию: каждый элемент состоит из светочувствительных диафрагм, которые реагируют на условия освещения. Эти металлические жалюзи автоматически сужают щели для пропускания света в солнечную погоду.

Оперный театр в Лионе (Франція)

Оперный театр Лиона, более известный как опера Нувель, эффектно выделяется на фоне старинных кирпичных зданий, своей стеклянной крышей. Он считается одним из самых высоких архитектурных сооружений города.



Оперный театр Нувеля во французском Лионе

Общая высота здания вместе с 6-этажным куполом, составляет 62 метра, площадь – около 80 тысяч квадратных метров. Интересно, что верхний купол окрашен в чернильный цвет, однако это прекрасно дополняет часть городского пейзажа и вызывает восторг у горожан. Фасад украшают восемь статуй.



Статуи-музы на фасаде Оперного театра в Лионе

В чем величие творений архитектора Жана Нувеля? Ему всегда не нравилось, что новые здания в Европе и Азии выглядят одинаково, поэтому он заявил, что любая архитектура должна отражать конкретную эпоху и место, а это значит, что она должна быть разнообразной.