Дыхание перехватывает не только от пейзажей: 8 неповторимых смотровых площадок планеты

Смотровые площадки на карте мира появляются очень спонтанно. Обычно их обустраивают там, откуда открываются впечатляющие виды на природу или архитектуру.

Однако иногда и сами смотровые сооружения становятся произведениями искусства, когда над ними на славу потрудились дизайнеры и архитекторы. Смотрите, как выглядят крутые смотровые площадки в разных уголках мира.

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1. Стегастейн, Норвегия

Конструкция смотровой площадки над Эурланн-фьордом в Норвегии, расположена на высоте 650 метров. Она напоминает подиум, который буквально нависает над скалой. Идея и его воплощение принадлежит бюро Saunders Architecture.

2. "Диявольский уголок"

Такое название винодельня получила в городе Апслон, что в Тасмании. В этом месте разрослись крупнейшие в регионе виноградники. Полюбоваться ими можно с башни, построенной местными архитекторами из студии Cumulus Studio в 2015 году.

3. "Небесная тропинка"

Головокружительная смотровая площадка именно с таким названием (англ. Grand Canyon Skywalk) открыта для туристов в Большом Каньоне (штат Аризона, США).

Она выполнена в форме подковы, которая выступает со скалы на 20 метров в самой дальней точке. Поверхность пола и поручни выполнены из стекла, что создает иллюзию, будто вы буквально ходите над пропастью. Над проектом и его реализацией работало бюро Lochsa Engineering & MRJ Architects.

4. Jahrtausendblick, Германия

Эта смотровая площадка с названием, которое трудно произнести даже немцам, расположена неподалеку от города Ринтельн. Ее создал австрийский архитектор Гюнтер Цамп Кельп, специально к всемирной выставке EXPO 2000, которая проходила в Ганновере.

С ее высоты 250 метров и 156 ступенек был виден захватывающий вид на действующий карьер и долину Везер и Северогерманскую равнину. Однако сейчас, по информации из открытых источников, площадка закрыта для посетителей.

5. Башня Сельюр (Норвегия)

Еще одна колоритная смотровая площадка Норвегии расположена на берегу одноименного озера. Над ее проектом работали архитекторы из бюро Rintala Eggertsson Architects, и вдохновением для художников стал местный "родственник" лохнесського чудовища – монстр Сельма, который по преданию водится в здешних водах.

Особенно красиво деревянную башню подсвечивают ночью.



Смотровая площадка на башне Сельюр в Норвегии

6. Обзорная башня на Стене

Конструкция необычной геометрической формы расположена на территории Австрии в долине реки Мур. Площадка была построена в 2009-м по проекту мюнхенской студии Terrain. В погожий день с 27-метровой высоты можно любоваться пейзажами в соседней Словении.



Смотровая площадка у реки Мур в Австрии​/ Фото: meinbezirk.at

7. Nebra Observation Tower

Еще одна уникальная башня находится в Германии неподалеку от реки Унструт. Ее высота всего 13 метров, однако, кроме возможности наслаждаться неповторимыми пейзажами, площадка выполняет еще одну практическую функцию – она служит солнечными часами и календарем.

В день летнего солнцестояния сюда символично съезжаются туристы из разных уголков мира, чтобы полюбоваться тем, как солнечные лучи буквально пронизывают сооружение.



Башня-часы в Германии

8. Camp Adventure Forest Tower, Дания

Эта незаурядная смотровая площадка открыли недавно. Она расположена в лесу в часе езды от Копенгагена.

Особенностью смотровой площадки является то, что у нее нет ни лестницы, ни лифта, а чтобы подняться на ее вершину, достаточно подняться по деревянной тропинке в виде спирали.

Смотровая площадка Camp Adventure Forest Tower возле Копенгагена: смотрите видео

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