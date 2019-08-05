05:33
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Дыхание перехватывает не только от пейзажей: 8 неповторимых смотровых площадок планеты

      158 Читати новину українською
      8 самых интересных смотровых площадок мира
      8 самых интересных смотровых площадок мира / Коллаж 24 канала

      Смотровые площадки на карте мира появляются очень спонтанно. Обычно их обустраивают там, откуда открываются впечатляющие виды на природу или архитектуру.

      Однако иногда и сами смотровые сооружения становятся произведениями искусства, когда над ними на славу потрудились дизайнеры и архитекторы. Смотрите, как выглядят крутые смотровые площадки в разных уголках мира.

      Смотрите также: Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены

      1. Стегастейн, Норвегия

      Конструкция смотровой площадки над Эурланн-фьордом в Норвегии, расположена на высоте 650 метров. Она напоминает подиум, который буквально нависает над скалой. Идея и его воплощение принадлежит бюро Saunders Architecture.

       

      2. "Диявольский уголок"

      Такое название винодельня получила в городе Апслон, что в Тасмании. В этом месте разрослись крупнейшие в регионе виноградники. Полюбоваться ими можно с башни, построенной местными архитекторами из студии Cumulus Studio в 2015 году.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Walking into Wednesday like... ready for 360° views of wine adventure. @putrasia

      Допис, поширений Devils Corner Wine (@devilscornerwine)

      3. "Небесная тропинка"

      Головокружительная смотровая площадка именно с таким названием (англ. Grand Canyon Skywalk) открыта для туристов в Большом Каньоне (штат Аризона, США).

      Она выполнена в форме подковы, которая выступает со скалы на 20 метров в самой дальней точке. Поверхность пола и поручни выполнены из стекла, что создает иллюзию, будто вы буквально ходите над пропастью. Над проектом и его реализацией работало бюро Lochsa Engineering & MRJ Architects.

      4. Jahrtausendblick, Германия

      Эта смотровая площадка с названием, которое трудно произнести даже немцам, расположена неподалеку от города Ринтельн. Ее создал австрийский архитектор Гюнтер Цамп Кельп, специально к всемирной выставке EXPO 2000, которая проходила в Ганновере.

      С ее высоты 250 метров и 156 ступенек был виден захватывающий вид на действующий карьер и долину Везер и Северогерманскую равнину. Однако сейчас, по информации из открытых источников, площадка закрыта для посетителей.

      5. Башня Сельюр (Норвегия)

      Еще одна колоритная смотровая площадка Норвегии расположена на берегу одноименного озера. Над ее проектом работали архитекторы из бюро Rintala Eggertsson Architects, и вдохновением для художников стал местный "родственник" лохнесського чудовища – монстр Сельма, который по преданию водится в здешних водах.

      Особенно красиво деревянную башню подсвечивают ночью.

      вежа Сельюр Норвегія
      Смотровая площадка на башне Сельюр в Норвегии

      6. Обзорная башня на Стене

      Конструкция необычной геометрической формы расположена на территории Австрии в долине реки Мур. Площадка была построена в 2009-м по проекту мюнхенской студии Terrain. В погожий день с 27-метровой высоты можно любоваться пейзажами в соседней Словении.

      оглядовий манданчик вежа Мур Австрія
      Смотровая площадка у реки Мур в Австрии​/ Фото: meinbezirk.at

      7. Nebra Observation Tower

      Еще одна уникальная башня находится в Германии неподалеку от реки Унструт. Ее высота всего 13 метров, однако, кроме возможности наслаждаться неповторимыми пейзажами, площадка выполняет еще одну практическую функцию – она служит солнечными часами и календарем.

      В день летнего солнцестояния сюда символично съезжаются туристы из разных уголков мира, чтобы полюбоваться тем, как солнечные лучи буквально пронизывают сооружение.

      Німеччина оглядовий майданчик сонячний годинник
      Башня-часы в Германии

      8. Camp Adventure Forest Tower, Дания

      Эта незаурядная смотровая площадка открыли недавно. Она расположена в лесу в часе езды от Копенгагена.

      Особенностью смотровой площадки является то, что у нее нет ни лестницы, ни лифта, а чтобы подняться на ее вершину, достаточно подняться по деревянной тропинке в виде спирали.

      Смотровая площадка Camp Adventure Forest Tower возле Копенгагена: смотрите видео

      СМОТРИТЕ такЖЕ:

      •  
      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      408
      Теги: Путешествия Новости недвижимости Новости недвижимости мира Архитектура Крутые здания
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      527
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 446
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 882
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук