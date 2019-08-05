Подих перехоплює не лише від краєвидів: 8 неповторних оглядових майданчиків планети

Оглядові майданчики на мапі світу з'являються дуже спонтанно. Зазвичай, їх облаштовують там, звідки відкриваються вражаючі краєвиди на природу чи архітектуру.

Проте іноді й самі оглядові споруди стають витворами мистецтва, коли над ними на славу потрудились дизайнери і архітектори. Дивіться, як виглядають круті оглядові площадки у різних куточках світу.

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1. Стегастейн, Норвегія

Конструкція оглядового майданчика над Еурланн-фіордом у Норвегії, розташована на висоті 650 метрів. Вона нагадує подіум, щоб буквально нависає над скелею. Ідея і його втілення належить бюро Saunders Architecture.

2. "Диявольський закуток"

Таку назву отримала виноробня у місті Апслон, що в Тасманії. У цьому місці розрослись найбільші в регіоні виноградники. Помилуватись ними можна із вежі, збудованої місцевими архітекторами зі студії Cumulus Studio у 2015 році.

3. "Небесна стежка"

Запаморочливий оглядовий майданчик саме з такою назвою (англ. Grand Canyon Skywalk) відкритий для туристів у Великому Каньйоні (штат Аризона, США).

Він виконаний у формі підкови, яка виступає зі скали на 20 метрів у найдальшій точці. Поверхня підлоги і поручні виконані зі скла, що створює ілюзію, ніби, ви буквально ходите над прірвою. Над проектом і його реалізацією працювало бюро Lochsa Engineering & MRJ Architects.

4. Jahrtausendblick, Німеччина

Цей оглядовий майданчик із назвою, яку важко вимовити навіть німцям, розташований неподалік від міста Рінтельн. Його створив австрійський архітектор Гюнтер Цамп Кельп, спеціально до всесвітньої виставки EXPO 2000, яка відбувалась у Ганновері.

З його висоти 250 метрів і 156 сходинок було видно захоплюючий вид на діючий кар'єр і долину Везер і Північнонімецьку рівнину. Проте зараз, за інформацією з відкритих джерел, майданчик закритий для відвідувачів.

5. Вежа Сельюр (Норвегія)

Ще один колоритний оглядовий майданчик Норвегії розташований на березі однойменного озера. Над його проектом працювали архітектори з бюро Rintala Eggertsson Architects і натхненням для митців став місцевий "родич" лохнесського чудовиська – монстр Сельма, який за переказами водиться у тутешніх водах.

Особливо красиво дерев'яну вежу підсвічують вночі.



Оглядовий майданчик на вежі Сельюр у Норвегії

6. Оглядова вежа на Мурі

Конструкція незвичної геометричної форми розташована на території Австрії в долині річки Мур. Майданчик був збудований у 2009-му за проектом мюнхенської студії Terrain. В погожий день з 27-метрової висоти можна милуватись краєвидами у сусідній Словенії.ї



Оглядовий майданчик біля річки Мур в Австрії / Фото: meinbezirk.at

7. Nebra Observation Tower

Ще одна унікальна вежа розташована у Німеччині неподалік від річки Унструт. Її висота всього 13 метрів, проте, окрім можливості насолоджуватись неповторними краєвидами, майданчик виконує ще одну практичну функції – він слугує сонячним годинником та календарем.

У день літнього сонцестояння сюди символічно з'їжджаються туристи з різних куточків світу, аби помилуватись тим, як сонячні промені буквально пронизують споруду.



Вежа-годинник у Німеччині

8. Camp Adventure Forest Tower, Данія

Цей непересічний оглядовий майданчик відкрили нещодавно. Він розташований у лісі за годину їзди від Копенгагена.

Особливістю оглядового майданчика є те, що в ньому немає ні сходів, ні ліфта, а щоб піднятись на його вершину, достатньо піднятись дерев'яною стежкою у вигляді спіралі.

Оглядовий майданчик Camp Adventure Forest Tower біля Копенгагена: дивіться відео

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