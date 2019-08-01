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      Басейн над фіордом: унікальний готель може з'явитись у Норвегії – вражаючі фото

      761 Читать новость на русском
      Готель з басейном над прірвою може з'явитись у Норвегії
      Готель з басейном над прірвою може з'явитись у Норвегії / Dezeen.com

      Архітектори дизайн-студія з Туреччини Hayri Atak розробили концепцію готелю, який пропонують втілити в життя над одним з норвезьких фіордів.

      Рідкісна будівля може з'явитись всередині крутої скелі Прейкестолен, інформує Dezeen.

      Дивіться також: "Нескінченний" басейн без входу збудують на даху хмарочоса: запаморочливі фото

      Окрім розташування, вражає й концепція будівлі, над якою працювали дизайнери та архітектори турецького бюро.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Cliff Conceptual Boutique Hotel Terrace & Swimming Pool- Norway - 2019

      Допис, поширений I I Λ Y R I Λ T Λ K (@hayri.atak.arch.design.studio)

      Тут пропонують облаштувати компактний бутік-готель на 9 номерів з унікальним оформленням кожного номеру.

      З ескізів видно, що на кожному з поверхів планують облаштувати балкони-тераси. "Родзинкою" комплексу мав би стати басейн з прозорим дном, який буквально нависає над прірвою.

      Особливістю готелю стане басейн, що нависає над прірвою: дивіться фото

      За задумом авторів, головною ідеєю закладу є дати нагоду відчайдушним мандрівникам пожити на краю світу та за його межами.

      Порівняйте, як виглядає оглядовий майданчик для безстрашних на даху хмарочоса.

      Що відомо про скелю Прейкестолен?Це одне з найвідвідуваніших туристами місць Норвегії. Вона височить над Люсе-фіордом, що на південному заході Норвегії.

      Щороку цю місцевість відвідує від 150 до 200 тисяч туристів. Щоб насолодитись незабутнім краєвидом з вершини скелі їм доводиться здолати 4 кілометри вгору.

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      Теги: Подорожі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Норвегія Круті будівлі Готелі Архітектура
      Джерело: 24 канал
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