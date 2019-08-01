Басейн над фіордом: унікальний готель може з'явитись у Норвегії – вражаючі фото
Архітектори дизайн-студія з Туреччини Hayri Atak розробили концепцію готелю, який пропонують втілити в життя над одним з норвезьких фіордів.
Рідкісна будівля може з'явитись всередині крутої скелі Прейкестолен, інформує Dezeen.
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Окрім розташування, вражає й концепція будівлі, над якою працювали дизайнери та архітектори турецького бюро.
Тут пропонують облаштувати компактний бутік-готель на 9 номерів з унікальним оформленням кожного номеру.
З ескізів видно, що на кожному з поверхів планують облаштувати балкони-тераси. "Родзинкою" комплексу мав би стати басейн з прозорим дном, який буквально нависає над прірвою.
Особливістю готелю стане басейн, що нависає над прірвою: дивіться фото
За задумом авторів, головною ідеєю закладу є дати нагоду відчайдушним мандрівникам пожити на краю світу та за його межами.
Порівняйте, як виглядає оглядовий майданчик для безстрашних на даху хмарочоса.
Що відомо про скелю Прейкестолен?Це одне з найвідвідуваніших туристами місць Норвегії. Вона височить над Люсе-фіордом, що на південному заході Норвегії.
Щороку цю місцевість відвідує від 150 до 200 тисяч туристів. Щоб насолодитись незабутнім краєвидом з вершини скелі їм доводиться здолати 4 кілометри вгору.
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