Басейн над фіордом: унікальний готель може з'явитись у Норвегії – вражаючі фото

Архітектори дизайн-студія з Туреччини Hayri Atak розробили концепцію готелю, який пропонують втілити в життя над одним з норвезьких фіордів.

Рідкісна будівля може з'явитись всередині крутої скелі Прейкестолен, інформує Dezeen.

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Окрім розташування, вражає й концепція будівлі, над якою працювали дизайнери та архітектори турецького бюро.

Тут пропонують облаштувати компактний бутік-готель на 9 номерів з унікальним оформленням кожного номеру.

З ескізів видно, що на кожному з поверхів планують облаштувати балкони-тераси. "Родзинкою" комплексу мав би стати басейн з прозорим дном, який буквально нависає над прірвою.

Особливістю готелю стане басейн, що нависає над прірвою: дивіться фото

За задумом авторів, головною ідеєю закладу є дати нагоду відчайдушним мандрівникам пожити на краю світу та за його межами.

Порівняйте, як виглядає оглядовий майданчик для безстрашних на даху хмарочоса.

Що відомо про скелю Прейкестолен?Це одне з найвідвідуваніших туристами місць Норвегії. Вона височить над Люсе-фіордом, що на південному заході Норвегії.



Щороку цю місцевість відвідує від 150 до 200 тисяч туристів. Щоб насолодитись незабутнім краєвидом з вершини скелі їм доводиться здолати 4 кілометри вгору.

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