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      "Тюльпана" не буде: чому у Лондоні заборонили будувати унікальний хмарочос

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      Хмарочос у вигляді тюльпана мав з'явитись у діловому центрі Лондона
      Хмарочос у вигляді тюльпана мав з'явитись у діловому центрі Лондона / bloomberg.com

      Міська влада Лондона не дозволила збудувати у центрі британської столиці хмарочос у вигляді бутона тюльпана.

      Хмарочос висотою понад 300 метрів мав з'явитись у діловому центрі Лондона. Почати будівництво планували у 2020-му, а завершити до 2025-го. Над проектом "Тюльпана" працювало відоме британське архітектурне бюро Foster + Partners під керівництвом Нормана Фостера.

      Дивіться також: Норману Фостеру – 84: вражаючі споруди легендарного архітектора, які випередили час

      Чому не збудують "Тюльпан"? Мер Лондона Садік Хан відхилив пропозицію мільярдера Джозефа Сафри "виростити" "Тюльпан" в центрі столиці, пише Bloomberg.

      Хмарочос Тюльпан Лондон будівництво
      Хмарочос у вигляді тюльпана мав з'явитись у діловому центрі Лондона

      Будівництво хмарочоса, за словами очільника міста, може завдати шкоди Лондонському Тауеру, обмежити пішохідний простір та спровокувати нестачу місць для паркування. Хоча до того проект був схвалений комісією з планування.

      Запропоноване будівництво за своєю висотністю та зовнішнім виглядом не відповідає найвищим стандартам забудови щодо висотних будівель у цьому районі,
      – йдеться у заяві мерії.

      Більше фото, як міг виглядати 300-метровий "Тюльпан" у центрі Лондона – дивіться тут.

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      Теги: Великобританія Новини нерухомості світу Архітектура Лондон Круті будівлі Новини нерухомості
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