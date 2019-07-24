"Тюльпана" не буде: чому у Лондоні заборонили будувати унікальний хмарочос

Міська влада Лондона не дозволила збудувати у центрі британської столиці хмарочос у вигляді бутона тюльпана.

Хмарочос висотою понад 300 метрів мав з'явитись у діловому центрі Лондона. Почати будівництво планували у 2020-му, а завершити до 2025-го. Над проектом "Тюльпана" працювало відоме британське архітектурне бюро Foster + Partners під керівництвом Нормана Фостера.

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Чому не збудують "Тюльпан"? Мер Лондона Садік Хан відхилив пропозицію мільярдера Джозефа Сафри "виростити" "Тюльпан" в центрі столиці, пише Bloomberg.



Хмарочос у вигляді тюльпана мав з'явитись у діловому центрі Лондона

Будівництво хмарочоса, за словами очільника міста, може завдати шкоди Лондонському Тауеру, обмежити пішохідний простір та спровокувати нестачу місць для паркування. Хоча до того проект був схвалений комісією з планування.

Запропоноване будівництво за своєю висотністю та зовнішнім виглядом не відповідає найвищим стандартам забудови щодо висотних будівель у цьому районі,

– йдеться у заяві мерії.

Більше фото, як міг виглядати 300-метровий "Тюльпан" у центрі Лондона – дивіться тут.