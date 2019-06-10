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      "Нескінченний" басейн без входу збудують на даху хмарочоса: запаморочливі фото

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      Нескінченний басейн на даху хмарочоса з'явиться у Лондоні
      Нескінченний басейн на даху хмарочоса з'явиться у Лондоні / compass-pools

      На верхівці 200-метрового хмарочосу у Лондоні збудують незвичний "безкінечний" басейн, з усіх чотирьох боків якого відкриватиметься неймовірна панорама на місто. Щоправда, він матиме одну особливість – у ньому не буде жодних дверей.

      Проект басейну представила британська компанія Compass Pools.

      Дивіться також: На верхівці хмарочосу, що "сиплеться", з’явився оглядовий майданчик для безстрашних

      Автори цього творіння назвали його Death Defying Swimming Pool – тобто такий, що викликає страх смерті.

      Він стане першим у світі "безкінечним" басейном на даху хмарочоса. Звідти відкривається панорамний краєвид на усі 360 граудусів.

      Басейн хмарочос Лондон панорама
      З усіх сторін басейну відкривається казкова панорама Лондона / Фото: compass-pools

      Дно басейну буде зроблене з прозорого акрилу, який чудово пропускає сонячні промені. Таким чином ті, хто плаватиме у басейні, зможе спостерігати за тим, що відбувається на останньому поверсі хмарочоса, а ті, в свою чергу, бачитимуть плавців і небо над ними.

      Басейн Лондон хмарочос панорама
      Прозоре дно басейну на верхівці хмарочосу у Лондоні / Фото: compass-pools

      З візуалізації, яку оприлюднили в мережі творці "безкінечного" басейну, помітно, що у ньому немає жодного звичного входу чи виходу.

      Користувачі соцмереж навіть почали жартувати, що так колись вбивали персонажів у популярній грі The Sims – відправляли їх у басейн, а потім прибирали звідти драбину.

      Проте у компанії Compass Pools заспокоюють – вихід з басейну таки є. На його дні встановлять систему з гвинтовими сходами, як у підводних човнах, які підніматимуться, коли люди захочуть зайти або вийти з басейну.

      Безкінечний басейн без дверей збудують на верхівці хмарочосу у Лондоні: дивіться відео

      Конструкція також буде обладнана спеціальними датчиками, які вимірюватимуть швидкість вітру. Для підтримання потрібної температури води у басейні використовуватимуть енергію від систем кондиціонування повітря у будівлі.

      Басейн для безстрашних з'явиться на даху 55-поверхового хмарочосу, що виросте поруч зі знаменитим хмародером Мері-Екс, в народі більш відомий як "Огірок".

      Читайте про інші неймовірні творіння британського архітектора Нормана Фостера

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      Теги: Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Лондон Великобританія Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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