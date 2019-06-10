"Нескінченний" басейн без входу збудують на даху хмарочоса: запаморочливі фото

На верхівці 200-метрового хмарочосу у Лондоні збудують незвичний "безкінечний" басейн, з усіх чотирьох боків якого відкриватиметься неймовірна панорама на місто. Щоправда, він матиме одну особливість – у ньому не буде жодних дверей.

Проект басейну представила британська компанія Compass Pools.

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Автори цього творіння назвали його Death Defying Swimming Pool – тобто такий, що викликає страх смерті.

Він стане першим у світі "безкінечним" басейном на даху хмарочоса. Звідти відкривається панорамний краєвид на усі 360 граудусів.



З усіх сторін басейну відкривається казкова панорама Лондона / Фото: compass-pools

Дно басейну буде зроблене з прозорого акрилу, який чудово пропускає сонячні промені. Таким чином ті, хто плаватиме у басейні, зможе спостерігати за тим, що відбувається на останньому поверсі хмарочоса, а ті, в свою чергу, бачитимуть плавців і небо над ними.



Прозоре дно басейну на верхівці хмарочосу у Лондоні / Фото: compass-pools

З візуалізації, яку оприлюднили в мережі творці "безкінечного" басейну, помітно, що у ньому немає жодного звичного входу чи виходу.

Користувачі соцмереж навіть почали жартувати, що так колись вбивали персонажів у популярній грі The Sims – відправляли їх у басейн, а потім прибирали звідти драбину.

I murdered many a Sims using this very idea. Don’t do it, it’s a trap! — neo-literal (@mmm_kantaloupe) 6 червня 2019 р.

Проте у компанії Compass Pools заспокоюють – вихід з басейну таки є. На його дні встановлять систему з гвинтовими сходами, як у підводних човнах, які підніматимуться, коли люди захочуть зайти або вийти з басейну.

Безкінечний басейн без дверей збудують на верхівці хмарочосу у Лондоні: дивіться відео

Конструкція також буде обладнана спеціальними датчиками, які вимірюватимуть швидкість вітру. Для підтримання потрібної температури води у басейні використовуватимуть енергію від систем кондиціонування повітря у будівлі.

Басейн для безстрашних з'явиться на даху 55-поверхового хмарочосу, що виросте поруч зі знаменитим хмародером Мері-Екс, в народі більш відомий як "Огірок".

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