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      У Норвегії відкрився перший у Європі підводний ресторан: дивовижні фото

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      Ресторан Under, Норвегія
      Ресторан Under, Норвегія / AFP

      На півдні Норвегії відкрився новий ресторан під назвою Under – перший в Європі ресторан, розташований майже повністю під водою. Делікатеси Посейдона гості можуть споживати на глибині 5 метрів та водночас крупним планом спостерігати за життям в океані.

      Ресторан збудували у формі молота варязького бога грому та блискавок Тора. Про це розповіло норвезьке видання The Local.

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      За легендою, ніхто не може підняти цей молот, окрім самого Тора. Тож тому гігантський моноліт "потонув у морі" і лише трохи виступає з води біля берегової лінії. 

      Норвегія
      Ресторан побудували у формі, що символізує молот бога Тора

      Норвегія
      Над водою – лише невелика частина будови, головне – на глибині

      Клієнти заходять до ресторану з берега, а далі спускаються довгими дубовими сходами вглиб. Усередині – гігантське та надміцне вікно з панорамним видом на підводний світ.

      Норвегія
      Панорамне вікно всередині ресторану на глибині 5 метрів під водою

      Норвегія
      А ось як виглядає панорамне вікно зовні – таким його бачать мешканці океану

      До слова, дегустаційне меню Under'а складається з 16-18 страв (і це на людину) та коштує 2250 крон – приблизно 7 тисяч гривень. Якщо маєте бажання смакувати додатково вином – доведеться сплатити щонайменше удвічі більше.

      Норвегія
      Ресторан збудували у дуже мальовничому місці на узбережжі Північного моря

      Норвегія
      Хоча страви тут недешеві, ресторан уже заброньовано на шість місяців наперед

      Однак – усі місця та дні в ресторані повністю заброньовані вже на наступні шість місяців.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Норвегія Архітектура
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