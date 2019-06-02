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      В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан: удивительные фото

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      Ресторан Under, Норвегия
      Ресторан Under, Норвегия / AFP

      На юге Норвегии открылся новый ресторан под названием Under – первый в Европе ресторан, расположенный почти полностью под водой. Деликатесы Посейдона гости могут потреблять на глубине 5 метров и в то же время крупным планом наблюдать за жизнью в океане.

      Ресторан построили в форме молота варяжского бога грома и молний Тора. Об этом рассказало норвежское издание The Local.

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      По легенде, никто не может поднять этот молот, кроме самого Тора. Поэтому гигантский монолит "утонул в море" и лишь немного выступает из воды у береговой линии.

      Норвегія
      Ресторан построили в форме, символизирующей молот бога Тора

      Норвегія

      Над водой – лишь небольшая часть строения, главное – на глубине

      Клиенты заходят в ресторан с берега, а дальше спускаются по длинной дубовой лестнице вглубь. Внутри – гигантское и сверхпрочное окно с панорамным видом на подводный мир.

      НорвегіяПанорамное окно внутри ресторана на глубине 5 метров под водой

      Норвегія

      А вот как выглядит панорамное окно снаружи – таким его видят жители океана

      К слову, дегустационное меню Under'а состоит из 16-18 блюд (и это на человека) и стоит 2250 крон – примерно 7 тысяч гривен. Если есть желание смаковать дополнительно вином-придется оплатить минимум вдвое больше.

      Норвегія
      Ресторан построили в очень живописном месте на побережье Северного моря

      Норвегія

      Хотя блюда здесь недешевые, ресторан уже забронирован на шесть месяцев наперед

      Однако – все места и дни в ресторане полностью забронированы уже на следующие шесть месяцев.

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      Теги: Архитектура Норвегия Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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