Прозоре дерево: альтернативне "скло" для енергоефективних будинків винайшли у Швеції

Представники Королівського технологічного інституту у Стокгольмі презентували новий "вид" деревини – він повністю прозорий.

Для експериментів шведські науковці використовували бальсове дерево. У ході дослідів з неї намагались вивести лігнін – органічну речовину, яка разом з целюлозою становить основу деревини і відповідає за міцність та колір, пише The Guardian.

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Замість лігніну у "пори" дерева вживляли акрил, щоб зберегти структуру дерева і зробити його прозорим.

Акрил для цієї мети підійшов ідеально – він не є біорозкладним і чудово поглинає тепло.

У чому революційність розробки?

Для нової прозорої деревини уже знайшли призначення. Його планують використовувати як екологічно чистий матеріал для енергоефективних будинків і замінити таким чином пластикові чи скляні вікна на повністю дерев'яні.

Очевидною перевагою матеріалу є те, що він багатофункціональний, добре пропускає світло і зберігає тепло.

100 грам прозорого дерева може поглинути до 8 тисяч Джоулів тепла. Це дорівнює кількості тепла, яке одноватна лампа виробляє за дві години,

– зауважила одна із авторок розробки Селін Монтанарі.

У звичайному стані нова деревина є напівпрозорою, а повністю прозорою стає при нагріванні. Таким чином

впродовж світлового дня матеріал буде накопичувати сонячну енергію, а потім, охолоджуючись увечері, буде її віддавати.



"Прозоре" дерево винайшли вчені зі Швеції

Дивіться відео, як винаходили "прозоре" дерево:

До слова, у Нью-Йорку незабаром можуть заборонити будівництво скляних хмарочосів через те, що вони не енергоефективні.