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      Прозоре дерево: альтернативне "скло" для енергоефективних будинків винайшли у Швеції

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      Прозоре дерево для енергоефективних будинків винайшли у Швеції
      Прозоре дерево для енергоефективних будинків винайшли у Швеції / Кадр з відео

      Представники Королівського технологічного інституту у Стокгольмі презентували новий "вид" деревини – він повністю прозорий.

      Для експериментів шведські науковці використовували бальсове дерево. У ході дослідів з неї намагались вивести лігнін – органічну речовину, яка разом з целюлозою становить основу деревини і відповідає за міцність та колір, пише The Guardian.

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      Замість лігніну у "пори" дерева вживляли акрил, щоб зберегти структуру дерева і зробити його прозорим.

      Акрил для цієї мети підійшов ідеально – він не є біорозкладним і чудово поглинає тепло.

      У чому революційність розробки?

      Для нової прозорої деревини уже знайшли призначення. Його планують використовувати як екологічно чистий матеріал для енергоефективних будинків і замінити таким чином пластикові чи скляні вікна на повністю дерев'яні.

      Очевидною перевагою матеріалу є те, що він багатофункціональний, добре пропускає світло і зберігає тепло.

      100 грам прозорого дерева може поглинути до 8 тисяч Джоулів тепла. Це дорівнює кількості тепла, яке одноватна лампа виробляє за дві години,
      – зауважила одна із авторок розробки Селін Монтанарі.

      У звичайному стані нова деревина є напівпрозорою, а повністю прозорою стає при нагріванні. Таким чином
      впродовж світлового дня матеріал буде накопичувати сонячну енергію, а потім, охолоджуючись увечері, буде її віддавати.

      прозоре дерево винахід вчені Швеція
      "Прозоре" дерево винайшли вчені зі Швеції

      Дивіться відео, як винаходили "прозоре" дерево:

      До слова, у Нью-Йорку незабаром можуть заборонити будівництво скляних хмарочосів через те, що вони не енергоефективні.

      Читайте більше про круті "зелені" споруди:
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      Теги: Новини нерухомості Будівництво Наука Швеція Енергоефективність Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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