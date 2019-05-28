Прозрачное дерево: альтернативное "стекло" для энергоэффективных домов изобрели в Швеции

Представители Королевского технологического института в Стокгольме презентовали новый "вид" древесины – он полностью прозрачен.

Для экспериментов шведские ученые использовали бальсовое дерево. В ходе опытов из него пытались вывести лигнин – органическое вещество, которое вместе с целлюлозой составляет основу древесины и отвечает за прочность и цвет, пишет The Guardian.

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Вместо лигнина в "поры" дерева вживляли акрил, чтобы сохранить структуру дерева и сделать его прозрачным.

Акрил для этой цели подошел идеально – он не биоразлагаемый и прекрасно поглощает тепло.

В чем революционность разработки?

Для новой прозрачной древесины уже нашли применение. Ее планируют использовать как экологически чистый материал для энергоэффективных домов и заменить таким образом пластиковые или стеклянные окна на полностью деревянные.

Очевидным преимуществом материала является то, что он многофункциональный, хорошо пропускает свет и сохраняет тепло.

100 грамм прозрачного дерева может поглотить до 8 тысяч Джоулей тепла. Это равно количеству тепла, которое одноваттная лампа производит за 2 часа,

– сказала одна из авторов разработки Селин Монтанари.

В обычном состоянии новая древесина полупрозрачная, а полностью прозрачной становится при нагревании. Таким образом в течение светового дня материал будет накапливать солнечную энергию, а затем, охлаждаясь вечером, будет ее отдавать.

"Прозрачное" дерево изобрели ученые из Швеции

Смотрите видео, как изобретали "прозрачное" дерево:

К слову, в Нью-Йорке вскоре могут запретить строительство стеклянных небоскребов из-за того, что они не энергоэффективные.