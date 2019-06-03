Між двома берегами: міст-музей відкрили у Китаї – фото надзвичайної споруди

У китайському місті Цзішоу відкрили художню галерею, яка виконує роль не просто музею – це ще й пішохідний міст, який дозволяє місцевим мешканцям швидко дістатись з одного берега на інший.

Над проектом працювало китайське бюро Atelier FCJZ, пише Dezeen.

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На перший погляд, це звичайний критий міст, який з'єднує два береги річки, над якою розташовується місто Цзішоу. Так, за задумом авторів, мистецтво вирішили наблизити до людей дорогою додому чи на роботу.

Архітектура музею-мосту нагадує традиційні для цього регіону криті мости з дерев'яними галереями. Зазвичай, у них передбачали простір для відпочинку мандрвіників, а продавці могли облаштовувати у них місця для торгівлі.



Музей у вигляді критого мосту відкрили у Китаї//Фото: Dezeen.com

Будівля галереї унікальна тим, що складається із двох з'єднаних докупи мостів і за своїми функціями вони доповнюють один одного.

Нижній рівень – це відкрита сталева конструкція із увігнутою підлогою, на ній є ступінчасті подіуми, на яких перехожі можуть відпочивати.



Інтер'єр галереї музею-мосту у Китаї//Фото: Dezeen.com

Сам музей розташувався у бетонній конструкції, збудованій зверху на сталевій. Підлога у ній так само плавно згинається по всі довжині галереї.



Музей розташувався всередині сталевої конструкції//Фото: Dezeen.com

Відвідувачі можуть зайти в галерею з будь-якого боку річки і пройти через виставковий зал з одного берега на інший.

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