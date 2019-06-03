20:19
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІДСТРЕЛИЛИ ДИТИНУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:18, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІДСТРЕЛИЛИ ДИТИНУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Між двома берегами: міст-музей відкрили у Китаї – фото надзвичайної споруди

      368 Читать новость на русском
      Міст-музей з'явився у Китаї
      Міст-музей з'явився у Китаї / Dezeen.com

      У китайському місті Цзішоу відкрили художню галерею, яка виконує роль не просто музею – це ще й пішохідний міст, який дозволяє місцевим мешканцям швидко дістатись з одного берега на інший.

      Над проектом працювало китайське бюро Atelier FCJZ, пише Dezeen.

      Дивіться також: У Норвегії відкрився перший у Європі підводний ресторан: дивовижні фото

      На перший погляд, це звичайний критий міст, який з'єднує два береги річки, над якою розташовується місто Цзішоу. Так, за задумом авторів, мистецтво вирішили наблизити до людей дорогою додому чи на роботу.

      Архітектура музею-мосту нагадує традиційні для цього регіону криті мости з дерев'яними галереями. Зазвичай, у них передбачали простір для відпочинку мандрвіників, а продавці могли облаштовувати у них місця для торгівлі.

      музей міст Китай
      Музей у вигляді критого мосту відкрили у Китаї//Фото: Dezeen.com

      Будівля галереї унікальна тим, що складається із двох з'єднаних докупи мостів і за своїми функціями вони доповнюють один одного.

      Нижній рівень – це відкрита сталева конструкція із увігнутою підлогою, на ній є ступінчасті подіуми, на яких перехожі можуть відпочивати.

      Міст музей Китай інтер'єр
      Інтер'єр галереї музею-мосту у Китаї//Фото: Dezeen.com

      Сам музей розташувався у бетонній конструкції, збудованій зверху на сталевій. Підлога у ній так само плавно згинається по всі довжині галереї.

      Міст Музей Китай
      Музей розташувався всередині сталевої конструкції//Фото: Dezeen.com

      Відвідувачі можуть зайти в галерею з будь-якого боку річки і пройти через виставковий зал з одного берега на інший.

      Музей-міст у Китаї: дивіться відео розмови з архітектором

      Jishou Art Museum Bridge - YUNG HO CHANG, Atelier Feichang Jianzhu from Reframe on Vimeo.

      Дивіться також, як виглядає міст-ратуша на Фарерських островах.

      Читайте також:

       

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      10244
      Теги: Новини нерухомості світу Китай Архітектура Круті будівлі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 20:03 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 263
      Чому не потрібно платити аванс за відкриття виконавчого провадження
      сьогодні , 19:02 Чому не потрібно платити аванс за відкриття виконавчого провадження
      Ірина Поліщук 120
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      1139
      Втеча у мажоритарку, чи шанс на порятунок?
      сьогодні , 18:50 Втеча у мажоритарку, чи шанс на порятунок?
      Андрій Вігірінський 245
      Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      сьогодні , 18:31 Від Київського моря до спальних районів Вільнюса: де знімали серіал "Чорнобиль" від HBO
      1742
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук