Между двумя берегами: мост-музей открыли в Китае – фото необычайного сооружения

В китайском городе Цзишоу открыли художественную галерею, которая выполняет роль не просто музея – это еще и пешеходный мост, который позволяет местным жителям быстро добраться с одного берега на другой.

Над проектом работало китайское бюро Atelier FCJZ, пишет Dezeen.

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На первый взгляд, это обычный крытый мост, соединяющий два берега реки, над которой располагается город Цзишоу. Так, по замыслу авторов, искусство решили приблизить к людям по дороге домой или на работу.

Архитектура музея-моста напоминает традиционные для этого региона крытые мосты с деревянными галереями. Обычно в них предусматривали пространство для отдыха путешественников, а продавцы могли обустраивать в них места для торговли.



Музей в виде крытого моста открыли в Китае // Фото: Dezeen.com

Здание галереи уникально тем, что состоит из двух соединенных вместе мостов и по своим функциям они дополняют друг друга.

Нижний уровень – это открытая стальная конструкция с вогнутой полом, на ней есть ступенчатые подиумы, на которых прохожие могут отдыхать.



Интерьер галереи музея-моста в Китае // Фото: Dezeen.com

Сам музей расположился в бетонной конструкции, построенной сверху на стальной. Пол в ней так же плавно изгибается по всей длине галереи.



Музей расположился внутри стальной конструкции // Фото: Dezeen.com

Посетители могут зайти в галерею с любой стороны реки и пройти через выставочный зал с одного берега на другой.

Музей-мост в Китае: смотрите видео разговора с архитектором

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