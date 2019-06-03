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      Между двумя берегами: мост-музей открыли в Китае – фото необычайного сооружения

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      Мост-музей появился в Китае
      Мост-музей появился в Китае / Dezeen.com

      В китайском городе Цзишоу открыли художественную галерею, которая выполняет роль не просто музея – это еще и пешеходный мост, который позволяет местным жителям быстро добраться с одного берега на другой.

      Над проектом работало китайское бюро Atelier FCJZ, пишет Dezeen.

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      На первый взгляд, это обычный крытый мост, соединяющий два берега реки, над которой располагается город Цзишоу. Так, по замыслу авторов, искусство решили приблизить к людям по дороге домой или на работу.

      Архитектура музея-моста напоминает традиционные для этого региона крытые мосты с деревянными галереями. Обычно в них предусматривали пространство для отдыха путешественников, а продавцы могли обустраивать в них места для торговли.

      музей міст Китай
      Музей в виде крытого моста открыли в Китае // Фото: Dezeen.com

      Здание галереи уникально тем, что состоит из двух соединенных вместе мостов и по своим функциям они дополняют друг друга.

      Нижний уровень – это открытая стальная конструкция с вогнутой полом, на ней есть ступенчатые подиумы, на которых прохожие могут отдыхать.

      Міст музей Китай інтер'єр
      Интерьер галереи музея-моста в Китае // Фото: Dezeen.com

      Сам музей расположился в бетонной конструкции, построенной сверху на стальной. Пол в ней так же плавно изгибается по всей длине галереи.

      Міст Музей Китай
      Музей расположился внутри стальной конструкции // Фото: Dezeen.com

      Посетители могут зайти в галерею с любой стороны реки и пройти через выставочный зал с одного берега на другой.

      Музей-мост в Китае: смотрите видео разговора с архитектором

      Jishou Art Museum Bridge - YUNG HO CHANG, Atelier Feichang Jianzhu from Reframe on Vimeo.

      Смотрите также, как выглядит мост-ратуша на Фарерских островах.

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      Теги: Крутые здания Архитектура Китай Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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