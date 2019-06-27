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      Навіщо в Англії будують міст з тріщиною посередині: фото

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      Міст зі щілиною добудовують в Англії
      Міст зі щілиною добудовують в Англії / english-heritage.org.uk

      Унікальний пішохідний міст зі щілиною посередині добудовують в англійському графстві Корнуолл.

      Міст з'єднає однойменний півострів Корнуолл з острівною фортецею Тінтагель, яка пов'язана з легендами про короля Артура, пише Pragmatika.media.

      Дивіться, як виглядає міст-музей у Китаї

      Що відомо про унікальний міст?

      Він складатиметься із двох окремих консолей, які тягнуться одна до одної з протилежних берегів. Проте дві частини не будуть з'єднані між собою – посередині між ними заятиме 4-сантиметрова щілина.

      міст Англія
      Міст зі щілиною добудовують в Англії / Фото: ney.be

      Проектуванням конструкції займалась команда Ney & Partners и William Matthews Associates.

      За задумом авторів проекту, такий проміжок має створити у пішоходів, які переходитимуть через міст, відчуття, що вони переходять із "великої землі" на маленький острів.

      міст щілина Англія
      Щілина посередині мосту створюватиме візуальну ілюзію / Фото: ney.be

      Поверхня мосту буде викладена бруківкою, а по всій його 70-метровій довжині будуть встановлені балюстради з нержавіючою сталі, які спроектовані таким чином, що з відстані складається враження, що вони зливаються з небом.

      Через складний масштаб місцевості архітектори вдались до інноваційних підходів у будівництві. Міст будують без риштування і окремих опор – для його зведення використовують кабельний кран. Вперше таку технологію використали для будівництва у Швейцарських Альпах.

      Міст зі щілиною будують інноваційним методом: дивіться фото

      До замку Тінтагель щороку навідується приблизно 250 тисяч туристів. Дотепер, щоб потрапити до руїн фортеці вони змушені були долати непростий шлях крутими бетонними сходами та невеликим дерев'яним містком.

      В Англії будують міст зі щілиною: дивіться відео

      У державній структурі English Heritage, яка займається управлінням історичними пам'ятками королівства, вирішили, що такий міст допоможе зменшити "затори" з туристів та забезпечить безперешкодний доступ до острова.

      На час будівництва мосту, яке розпочалось взимку 2019-го, доступ до руїн історичного замку був закритий. Закінчити будівництво об'єкта планують до кінця літа 2019.

      Як буде виглядати міст зі щілиною в Англії: дивіться фото

       

      Що відомо про замок Тінтагель?Це зруйнований замок біля сучасного англійського села Тінтагель в графстві Корнуолл (Англія), який був збудований приблизно 1233 року Річардом Корнуольським.

      Тінтагель пов'язують з легендами про Короля Артура – тут він, нібито, з'явився на світло. Тут також відбувались події з іншого відомого міфу про Трістана та Ізольду.

      Ратуша у вигляді мосту через річку діє на Фарерських островах: подивіться, як виглядає незвична будівля.

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      Теги: Новини нерухомості Великобританія Круті будівлі Архітектура Новини нерухомості світу
      Джерело: 24 канал
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