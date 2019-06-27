Навіщо в Англії будують міст з тріщиною посередині: фото

Унікальний пішохідний міст зі щілиною посередині добудовують в англійському графстві Корнуолл.

Міст з'єднає однойменний півострів Корнуолл з острівною фортецею Тінтагель, яка пов'язана з легендами про короля Артура, пише Pragmatika.media.

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Що відомо про унікальний міст?

Він складатиметься із двох окремих консолей, які тягнуться одна до одної з протилежних берегів. Проте дві частини не будуть з'єднані між собою – посередині між ними заятиме 4-сантиметрова щілина.



Міст зі щілиною добудовують в Англії / Фото: ney.be

Проектуванням конструкції займалась команда Ney & Partners и William Matthews Associates.

За задумом авторів проекту, такий проміжок має створити у пішоходів, які переходитимуть через міст, відчуття, що вони переходять із "великої землі" на маленький острів.



Щілина посередині мосту створюватиме візуальну ілюзію / Фото: ney.be

Поверхня мосту буде викладена бруківкою, а по всій його 70-метровій довжині будуть встановлені балюстради з нержавіючою сталі, які спроектовані таким чином, що з відстані складається враження, що вони зливаються з небом.

Через складний масштаб місцевості архітектори вдались до інноваційних підходів у будівництві. Міст будують без риштування і окремих опор – для його зведення використовують кабельний кран. Вперше таку технологію використали для будівництва у Швейцарських Альпах.

Міст зі щілиною будують інноваційним методом: дивіться фото

До замку Тінтагель щороку навідується приблизно 250 тисяч туристів. Дотепер, щоб потрапити до руїн фортеці вони змушені були долати непростий шлях крутими бетонними сходами та невеликим дерев'яним містком.

В Англії будують міст зі щілиною: дивіться відео

У державній структурі English Heritage, яка займається управлінням історичними пам'ятками королівства, вирішили, що такий міст допоможе зменшити "затори" з туристів та забезпечить безперешкодний доступ до острова.

На час будівництва мосту, яке розпочалось взимку 2019-го, доступ до руїн історичного замку був закритий. Закінчити будівництво об'єкта планують до кінця літа 2019.

Як буде виглядати міст зі щілиною в Англії: дивіться фото

Що відомо про замок Тінтагель?Це зруйнований замок біля сучасного англійського села Тінтагель в графстві Корнуолл (Англія), який був збудований приблизно 1233 року Річардом Корнуольським.



Тінтагель пов'язують з легендами про Короля Артура – тут він, нібито, з'явився на світло. Тут також відбувались події з іншого відомого міфу про Трістана та Ізольду.

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