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      В Британии интересным способом заманивают молодежь в церковь: яркие фото

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      Аттракцион в соборе в Великобритании
      Аттракцион в соборе в Великобритании / PA Wire/PA Images

      В одном из британских соборов внутри храма появился настоящий аттракцион.

      Цветную башню с горкой установили в главном соборе английского города Норвич. Аттракцион, который британцы называют helter skelter, соорудили прямо у алтаря в центре храма, пишет The Telegraph.

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      Зачем аттракцион посреди храма? Башня высотой 17 метров имеет не только развлекательную, но и практическую функцию. Заплатив 2 фунта, посетителям предлагают подняться на верхушку, рассмотреть с высоты витражи и интерьер собора и спуститься с нее, как с детской горки.

      Правда, такое развлечение вызвало одобрение далеко не у всех представителей местного духовенства. Кое-кто из церковников возмущается, что таким образом место для молитвы может быстро превратиться в развлечение для туристов.

      собор Норвіч атракціон
      Аттракцион с горкой появился посреди собора в Норвиче / Фото: metro.co.ru

      Их оппоненты, наоборот, настаивают, что аттракцион поможет привлечь в храм больше молодежи и поощрять у нее мысли о Боге.

      Веселье – в самой форме аттракциона, а серьезное заключается в возможности размышления и общения о Боге. Поэтому эта инициатива побуждает как к игре, так и к глубоким размышлениям,
      – убежден священник собора Энди Брайан.

      Что известно о соборе в Норвиче?Кафедральный собор Святой Троицы в Норвиче построен в романском стиле в 1096-1145 годах. Готический свод в нем датируется второй половиной XIV века.

      На территории собора также есть готический двор (клуатр). Собор входит в число 12 главных объектов местного наследия.

      Тем временем счастливцы, которые уже успели испытать аттракцион в храме, делятся радостными сообщениями в соцсетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Helter skelter inside Norwich Cathedral ️ #norwich #norfolk #norwichcathedral

      Допис, поширений Andrea Wake (@andreawake81)

       

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      blog_ava
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      12 августа
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      Теги: Великобритания Новости недвижимости Курьезные новости Архитектура Новости недвижимости мира
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