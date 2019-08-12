В Британии интересным способом заманивают молодежь в церковь: яркие фото

В одном из британских соборов внутри храма появился настоящий аттракцион.

Цветную башню с горкой установили в главном соборе английского города Норвич. Аттракцион, который британцы называют helter skelter, соорудили прямо у алтаря в центре храма, пишет The Telegraph.

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Зачем аттракцион посреди храма? Башня высотой 17 метров имеет не только развлекательную, но и практическую функцию. Заплатив 2 фунта, посетителям предлагают подняться на верхушку, рассмотреть с высоты витражи и интерьер собора и спуститься с нее, как с детской горки.

Правда, такое развлечение вызвало одобрение далеко не у всех представителей местного духовенства. Кое-кто из церковников возмущается, что таким образом место для молитвы может быстро превратиться в развлечение для туристов.



Аттракцион с горкой появился посреди собора в Норвиче / Фото: metro.co.ru

Их оппоненты, наоборот, настаивают, что аттракцион поможет привлечь в храм больше молодежи и поощрять у нее мысли о Боге.

Веселье – в самой форме аттракциона, а серьезное заключается в возможности размышления и общения о Боге. Поэтому эта инициатива побуждает как к игре, так и к глубоким размышлениям,

– убежден священник собора Энди Брайан.

Что известно о соборе в Норвиче?Кафедральный собор Святой Троицы в Норвиче построен в романском стиле в 1096-1145 годах. Готический свод в нем датируется второй половиной XIV века.



На территории собора также есть готический двор (клуатр). Собор входит в число 12 главных объектов местного наследия.

Тем временем счастливцы, которые уже успели испытать аттракцион в храме, делятся радостными сообщениями в соцсетях.