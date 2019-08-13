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      Тарантино не помог: россиянин креативно подфотошопил квартиру для продажи – фото

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      Житель Челябинска использовал Тарантино, чтобы продать квартиру
      Житель Челябинска использовал Тарантино, чтобы продать квартиру / Фото из соцсетей

      Житель российского Челябинска решил, что с продажей квартиры ему очень поможет фотошоп и узнаваемое лицо культового американского режиссера Квентина Тарантино.

      Челябинец Александр Кайнов подошел очень творчески к объявление о продаже трехкомнатной квартиры.

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      В своем Facebook он разместил фото квартиры, на которых органично "дофотошопил" известного американского режиссера Квентина Тарантино.

      Почему Тарантино? Мужчина решил быть в тренде после визита режиссера в Россию. Фильммейкер вместе со звездным составом своей новой ленты "Однажды в Голливуде" сейчас активно гастролирует по миру.

      Правда, Квентин не очень "вписался" в тесную облупленную ванну, аскетичную комнату с кривым светильником и типичную советскую гостиную.

      Россиянин дорисовал Тарантино к интерьеру советской квартиры: смотрите фото

       

      Через несколько дней после размещения объявления квартиру все еще продать не удалось, но само объявление приобрело большую популярность в соцсетях.

      Интернет-юзеры шутят, что Тарантино, наверное, ищет локацию для съемок продолжения "Криминального чтива", а сама квартира стала "омерзительной тройкой".

      За трехкомнатную квартиру площадью 67 квадратов в одном из спальных районов Челябинска мужчина просит 2,3 миллиона рублей (около 32 тысяч долларов США).

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      Теги: Новости России Кино Новости недвижимости Новости недвижимости мира Продажа недвижемости Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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