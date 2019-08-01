Масштабні пожежі в Сибіру: Жиріновський звинуватив у всьому "закордонні лазерні промені"

Пожежі, які палають на лісовій території, розміром у 3,5 мільйонів гектарів лісу в Росії, могла спричинити дія лазерних променів з-за кордону.

Таку неочікувану версію озвучив скандально відомий депутат російської Держдуми, глава ЛДПР Володимир Жиріновський під час свого виступу на молодіжному форумі "Територія смислів", передають росЗМІ.

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З-за кордону сьогодні легко впливати: лазерні промені – і запалає будь-який ліс,

– сказав він.

Водночас, Жиріновський до свого переліку дивних причин займання російських лісів додав також високі температурні позначки, відсутність дощів, підпали та дії чорних лісорубів, які хотіли приховати сліди своєї діяльності.

З політика вже кепкують у соцмережах. Користувачі пишуть, що Жиріновський, сам того не знаючи, вигадав потужну кліматичну зброю.

То самое климатическое оружие, о котором так много говорил Жириновский — ТАРАКАН ОГРОМНЫЙ ЖУК ОБОРОТЕНЬ (@kvarik) August 1, 2019

Що відомо про лісові пожежі в Росії?

Вони палають на території розміром у майже 3,5 мільйони гектарів. Російська влада допустила поширенню вогню на таку територію, бо хотіла зекономити. Гасити дозволяли лише осередки, наближені до населених пунктів.

Зараз ситуація ледь не критична, дим від пожежі невдовзі може досягти Аляски. Окрім того, зростання температури внаслідок лісових пожеж у Сибіру, може спричинити навіть танення арктичних льодів.



Свою допомогу у вирішенні масштабної проблеми Росії вже запропонував Дональд Трамп. Але у Москві поки ввічливо відмовили, кажуть, що справляються самі.



Смог від пожеж спостерігають у таких російських містах, як Красноярськ і Кемерово.